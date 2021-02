Life

“Παρουσιάστε!”: η μεγάλη επιστροφή! (εικόνες)

Κωμικοτραγικές καταστάσεις στις Αρκουδιές, θα μας χαρίσουν ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ στον ΑΝΤ1.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Παρουσιάστε!», απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1:

Ο Σκορδάς συγκλονίζεται απ' τη μεγάλη επιστροφή του Στάθη Μαργαρώνη. Πιστεύοντας ότι η Ναταλία φλερτάρει με την ιδέα να επιστρέψει στις αγκαλιές του πρώην άνδρα της, ο Σκορδάς ζητάει συμβουλές απ' τους φαντάρους οι οποίοι τον πείθουν να περάσει στην αντεπίθεση για να την κάνει να ζηλέψει.

Οι συνέπειες φυσικά είναι κωμικοτραγικές. O Μαργαρώνης προσπαθεί να κάνει ένα αμήχανο bonding με τον πατέρα του, αλλά ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του είναι κάθε άλλο παρά ένα family reunion…

O Γούλας πείθει τον Έλτον να συνεχίσει τα μαθήματα μαζί του. Αλλά όσο ο Έλτον δυσκολεύεται, τόσο βρίσιμο τρώει απ' τον Γούλα που ξεσπάει πάνω του για τις δικές του αποτυχίες με την στρατιωτική άσκηση που έφαγε άκυρο απ' το ΓΕΣ. Πώς θα αντιδράσει ο Έλτον;





*Στον ρόλο του Στάθη Μαργαρώνη, ο Τόνυ Δημητρίου.

