Αρκουμανέας: Πιθανό να έχουμε τετραψήφιο αριθμό σε κρούσματα σήμερα

«Καμπανάκι» από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ που έκανε λόγο για τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων.

Τον «κώδωνα του κινδύνου» έκρουσε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, αναφορικά με τον αριθμό των κρουσμάτων.

«Είναι πολύ πιθανό και σήμερα να έχουμε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων, και ακριβώς γι' αυτό σε συνδυασμό που βλέπουμε τον αυξημένο αριθμό με μεταλλάξεις θα πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και να τηρούμε τα μέτρα», δήλωσε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας στον ΣΚΑΪ.

Οι επιδημιολόγοι πάντως επιμένουν να προειδοποιούν για τρίτο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, λόγω της σταδιακά αυξημένης κινητικότητας, των μεταλλάξεων του ιού και του χειμώνα.

Κυβερνητικά στελέχη, από την πλευρά τους, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ολικού lockdown. Χαρακτηριστικές ήταν οι χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά στο «Ενώπιος Ενωπίω» και οι σημερινές του Υπουργού Ανάπτυξης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».