Ο Μέσι δημιουργεί το ένα τρίτο του εισοδήματος της Μπαρτσελόνα!

Ενδιαφέρουσα μελέτη με αντικείμενο τα χρήματα που... φέρνει ο «ψύλλος» στα ταμεία των Καταλανών.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η πρόσφατη αποκάλυψη της εφημερίδας «El Mundo», σύμφωνα με την οποία το τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Λιονέλ Μέσι με την διοίκηση της Μπαρτσελόνα το 2017, θα αποφέρει στον διάσημο Αργεντινό, το εντυπωσιακό ποσό των 555.237.619 ευρώ!

Και όπως είναι φυσικό, δεν είναι λίγοι, εκείνοι που αναρωτιούνται εάν ένα τέτοιο συμβόλαιο, είναι συμφέρον για τον ισπανικό σύλλογο. Την απάντηση, έρχεται να δώσει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων «EFE Deportes», δημοσιεύοντας μια μελέτη με αντικείμενο τα χρήματα που... φέρνει ο «ψύλλος» στα ταμεία των Καταλανών. Οπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης, ο βραχύσωμος επιθετικός φέρνει έσοδα στην Μπαρτσελόνα, ύψους 250 έως 300 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση!

«Ο Μέσι δημιουργεί το ένα τρίτο του εισοδήματος του συλλόγου», επιβεβαίωσε ο Ζοάν Λαπόρτα σε πρόσφατες δηλώσεις του, όταν ρωτήθηκε σχετικά από τα ΜΜΕ, ενώ όπως τονίζει ο Μαρκ Τσίρια: «Εάν ο μικτός μισθός του Μέσι, ανέρχεται σε 140 εκατομμύρια ετησίως, η Μπάρτσα έχει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια κέρδη από αυτόν.

Μεταξύ των κύριων εσόδων που δημιουργούνται από τον διάσημο Αργεντινό, υπάρχουν άμεσα έσοδα, που συνδέονται με την πώληση εμπορευμάτων (για παράδειγμα φανέλες και παράγωγα προϊόντα) και, κατά κάποιο τρόπο, αθλητικά έσοδα, που συνδέονται άμεσα με τον σύλλογο, όπως για παράδειγμα, μπόνους στο Champions League για παράδειγμα. Ομως, κυριότερη πηγή εσόδων από τον Μέσι, είναι οι θαυμαστές του, οι οποίοι είναι κατά συνέπεια και καταναλωτές, αλλά φυσικά και η παρουσία των χορηγών, καθώς χωρίς αυτόν, δεν είναι βέβαιο ότι θα επένδυαν στην Μπαρτσελόνα για την προώθηση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών τους.