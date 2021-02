Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις από την AstraZeneca

Η Κομισιόν στρέφεται πλέον προς τα εμβόλια που παρασκευάζονται από τις BioNTech/Pfizer και Johnson & Johnson.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει αποστάσεις από την AstraZeneca στο πλαίσιο της εμβολιαστικής της στρατηγικής κατά της Covid κατά το πρώτο τρίμηνο, έπειτα από τις σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις από την αγγλοσουηδική εταιρεία.

Η AstraZeneca, το προϊόν της οποίας «επρόκειτο να είναι το μαζικό εμβόλιο για το πρώτο τρίμηνο» του 2021, δεν κατόρθωσε να εγγυηθεί παρά το 25% των περισσοτέρων των 100 εκατομμυρίων δόσεων που είχε υποσχεθεί, πράγμα που αντιπροσωπεύει «πραγματικό πρόβλημα» για τους 27, δήλωσε ενώπιον ευρωβουλευτών η Σάντρα Γκαλίνα, γενική διευθύντρια Υγείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τόνισε ότι η Κομισιόν στρέφεται πλέον προς τα εμβόλια που παρασκευάζονται από τις BioNTech/Pfizer και Johnson & Johnson.

Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech υποσχέθηκε χθες, Δευτέρα, να παραδώσει κατά το δεύτερο τρίμηνο στην Ευρωπαϊκή Ενωση 75 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις του εμβολίου της που παρασκεύασε σε συνεργασία με την αμερικανική Pfizer. «Θα υπάρχουν πολύ περισσότερες δόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο, διότι ένα νέο συμβόλαιο θα τεθεί σε ισχύ. Δεν θα διαθέτουμε μόνο BioNTech και Moderna, αλλά θα έχουμε BioNTech με νέο συμβόλαιο, πρόκειται για τις διπλάσιες ποσότητες», υπενθύμισε η Σάντρα Γκαλίνα. Οι τόνοι ανέβηκαν τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την AstraZeneca εξαιτίας των καθυστερήσεων στις παραδόσεις του εμβολίου της κατά της Covid.

Η AstraZeneca εξήγησε ότι δεν θα είναι σε θέση να παραδώσει παρά το «ένα τέταρτο» των δόσεων που αρχικά υποσχέθηκε στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, εξαιτίας «μείωσης της παραγωγής» σε ευρωπαϊκό εργοστάσιο. Ομως, η Ευρωπαϊκή Ενωση κατηγορεί εμμέσως την AstraZeneca ότι ευνόησε το Ηνωμένο Βασίλειο στις παραδόσεις εμβολίων, εις βάρος των συμβατικών της υποχρεώσεων απέναντι στις Βρυξέλλες. Ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca Πασκάλ Σοριό διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία δεν είχε αναλάβει, βάσει του συμβολαίου, παρά την υποχρέωση να καταβάλει την «μέγιστη λελογισμένη προσπάθεια» για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις ως προς την τροφοδοσία της Ενωσης. «Τα χρονοδιαγράμματα είναι δεσμευτικά όταν πρόκειται για την παραγγελία του εμβολίου ... Αρα δεν βλέπω πού βρίσκεται η προσπάθειά σας σε αυτό», δήλωσε η Σάντρα Γκαλίνα.

Τόνισε επίσης ότι, στο πλαίσιο των συμβολαίων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τις εταιρείες των εμβολίων, «μπορούμε είτε να λάβουμε τα προϊόντα είτε (να μας επιστραφούν) τα ποσά που έχουμε πληρώσει». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει 336 εκατομμύρια ευρώ στην AstraZeneca για την ανάπτυξη του εμβολίου της και την ενίσχυση των παραγωγικών της ικανοτήτων, ακόμη και αν δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του ποσού. «Δεν έχω εμβόλιο, δεν έχετε την πληρωμή της Κομισιόν», συνόψισε η Σάντρα Γκαλίνα.