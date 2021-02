Κοινωνία

Πολύωρη διακοπή νερού στην Σαλαμίνα

Περισσότερες από 12 ώρες θα μείνει χωρίς νερό το νησί, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή της παροχής του νερού σε όλες της περιοχές της Νήσου Σαλαμίνας που βρίσκονται σε υψόμετρο εδάφους άνω των 80 μέτρων.

Διάρκεια: από τις 8.00 το βράδυ της Τρίτης 2 Φεβρουαρίου έως και τις 11.00 το πρωί της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου.

Από την ΕΥΔΑΠ επισημαίνεται ότι «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης της διάρκειας των εργασιών και επαναφοράς της υδροδότησης».