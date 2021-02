Πολιτική

Μηταράκης: Η Ελλάδα έχει πάψει να είναι θέλγητρο για τους λαθροδιακινητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μειωμένες ροές και σαφή κυβερνητική πολιτική έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μειωμένες ροές προσφύγων και μεταναστών κατέγραψε η χώρα μας το '20, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, Νότη Μηταράκη. Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 εξήγησε ότι πλέον οι μεταναστευτικές ροές επιλέγουν άλλους δρόμους όπως την Ισπανία και την Ιταλία. Ένας παράγοντας είναι ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι θέλγητρο για τους λαθροδιακινητές ενώ επιπλέον και η Τουρκία εφαρμόζει, σε έναν βαθμό, την κοινή δήλωση με την Ε.Ε. Υπογράμμισε ότι η βελτιωμένη εικόνα δεν οφείλεται στις επιπτώσεις του κορονοϊού αλλά, στο ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τους σωστούς χειρισμούς, όπως είπε.

Επιπλέον, η Ελλάδα, έχει περιορίσει τις οικονομικές παροχές στους αιτούντες άσυλο, γίνεται καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, η πολιτική της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη για τη μείωση ροών. Ενώ ήδη προχωρούν οι αιτήσεις ασύλου που καθυστερούσαν για χρόνια. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις απελάσεις. Όπως μάλιστα επισήμανε ο κ. Μηταράκης, το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα λάβει νομοθετική πρωτοβουλία για να αναβαθμιστεί, όπως είπε, η απέλαση. Ήδη εξήγησε ότι έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στη νομοθεσία ασύλου.

Μιλώντας για τις συνθήκες διαβίωσης, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλά camps, θα γίνουν κλειστές δομές και υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στη Ριτσώνα θα γίνουν 12 δομές οι οποίες θα γίνουν κλειστές και ελεγχόμενες. Μιλώντας για το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ που στεγάζει βραχυπρόθεσμα πρόσφυγες στον αστικό ιστό σε διαμερίσματα, τόνισε ότι υπάρχουν μικρότερα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο, ενώ έχουν πληρωθεί όπως τόνισε οι ιδιοκτήτες.