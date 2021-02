Πολιτική

Ηλιόπουλος: χωρίς ουσιαστικά μέτρα θα έρθει κοινωνική χρεοκοπία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη το 2020.

«Αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει άμεσα σε μέτρα ουσιαστικής οικονομικής στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, το 2021 θα είναι έτος κοινωνικής χρεοκοπίας», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο «Πρώτο Πρόγραμμα».

Είπε ότι «το 2020 η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη ύφεση στην ευρωζώνη και τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος στους εργαζόμενους», ότι «6 στους 10 εργαζόμενους έχουν δει μειώσεις στο εισόδημά τους, που φτάνουν μέχρι και 30%», για να σημειώσει πως «αν δε δώσουμε τώρα ένα γενναίο πακέτο δημόσιας χρηματοδότησης, μακροπρόθεσμα θα το πληρώσουμε πιο ακριβά». Επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στήριξη από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων, μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση, σχήμα ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους με διαγραφή ενός μέρους του και αποπληρωμή του υπόλοιπου σε δόσεις.

Ο κ. Ηλιόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για άρνηση να προχωρήσει σε αυτά και μη αξιοποίηση της χαλάρωσης δημοσιονομικών περιορισμών στην ευρωζώνη. «Πολύ απλά, η κυβέρνηση δεν πιστεύει στις δημόσιες δαπάνες», είπε, προσθέτοντας ότι «για τον ίδιο λόγο αποφεύγει να κάνει προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας». Την κατηγόρησε επίσης ότι «προωθεί ένα σχέδιο κοινωνικής λεηλασίας», τονίζοντας ότι «έχει νομιμοποιηθεί η απλήρωτη εργασία» και ότι εν μέσω κρίσης «καταργήθηκε οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας με τον πτωχευτικό νόμο».

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να αρθεί το καθεστώς με τις πατέντες στα εμβόλια και επισήμανε ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την «απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέρ της πρότασης για άρση της πατέντας, μετά από ψήφισμα που κατέθεσε η ομάδα της ευρωπαϊκής Αριστεράς, ψήφισμα το οποίο οι εκπρόσωποι της ΝΔ δε στήριξαν». Επισήμανε ακόμη ότι σε επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «καταγράφηκε ξεκάθαρα η στήριξη του ΠΟΥ σε αυτήν την πρόταση». Ωστόσο, είπε, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει καμία σχετική πρωτοβουλία», ενώ σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να ειρωνευτεί τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο ζήτημα με τις πατέντες». «Είναι πραγματικά ανορθολογικό, τη στιγμή που η επιστήμη κατάφερε -με δημόσια χρηματοδότηση- να αναπτύξει αυτά τα εμβόλια, να κινδυνεύουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατομμύρια να καταστραφούν οικονομικά, επειδή δεν αίρεται το καθεστώς της πατέντας», τόνισε.

Αναφορικά με το νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι «με την παρέμβαση αυτή, 20.000 παιδιά που αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται για να μπουν στο πανεπιστήμιο, δε θα μπορέσουν να μπουν», καθώς «η κυβέρνηση μειώνει τους εισακτέους για να δημιουργήσει πελατεία για τα ιδιωτικά κολλέγια». Πρόσθεσε ότι «η ποιότητα σπουδών δεν αποτελεί στόχο αυτής της παρέμβασης, γιατί το δίπλωμα που θα πάρουν τα παιδιά από το κολλέγιο, η κυβέρνηση το μετατρέπει σε ισότιμο με το πτυχίο του δημόσιου πανεπιστημίου». Για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας σημείωσε ότι «δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη κάτι ανάλογο, παρά μόνο στην Τουρκία του Ερντογάν», τονίζοντας ότι με το σχέδιο αυτό διαφωνούν «οι σύγκλητοι όλων των ελληνικών πανεπιστημίων, η ΠΟΑΣΥ αλλά ακόμα και στελέχη της ΝΔ όπως ο κ. Φορτσάκης και ο κ. Σουφλιάς».

Ο κ. Ηλιόπουλος ανέφερε ότι «πρώτιστο μέλημά μας στη σημερινή συγκυρία είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να αποφύγουμε την κοινωνική χρεοκοπία, όχι η ενασχόληση με εκλογικά σενάρια». «Ωστόσο», τόνισε, «με το πρόγραμμά μας και την επαφή μας με την κοινωνία, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη».