Ο Κικίλιας “ξήλωσε” υπεύθυνο Κέντρου Υγείας για παράτυπο εμβολιασμό

Ο Υπουργός Υγείας διέταξε ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθεί η μη ορθή τήρηση των κριτηρίων προτεραιοποίησης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, αντικαθίσταται άμεσα ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Κέρκυρας Αλέξανδρος Γαρδικιώτης.

Παράλληλα, δίνεται εντολή στον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας να διατάξει ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθεί η μη ορθή τήρηση των κριτηρίων προτεραιοποίησης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή 29 Ιανουαρίου όταν ο τελευταίος εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε σε δημοσιογράφο, κάτι που προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια στην τοπική κοινωνία αλλά και στον ιατρικό κόσμο της περιοχής, καθώς δεν πληρούσε καμία απολύτως προϋπόθεση προκειμένου να εμβολιαστεί κατ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα έναντι των συμπολιτών του.

Για «τυχαίο γεγονός» έκανε τότε λόγο ο Αλέξανδρος Γαρδικιώτης: «Εκείνη την ημέρα μας έμεινε ένα εμβόλιο. Κανονικά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σε άτομο του υγειονομικού προσωπικού ή του Λιμενικού Σώματος, του Στρατού η της ΕΛ.ΑΣ. Όμως δεν υπήρχε κάποιος να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Γι αυτό και το εμβόλιο το κάναμε στον κύριο αυτό, ο οποίος είχε εκδηλώσει την επιθυμία να εμβολιαστεί. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στο θέμα, ούτε σκάνδαλο…Δεν μπορούσαμε να πετάξουμε το εμβόλιο. Έτυχε να βρεθεί εκεί και σε αυτόν έγινε το εμβόλιο που περίσσευε».