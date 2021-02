Life

Μεγάλη ποικιλία podcasts στην πλατφόρμα SOUNDIS.GR

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νέος προορισμός για podcasts είναι η νέα πλατφόρμα SOUNDIS του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ!

Η σύγχρονη τάση για ποιοτικό ακουστικό περιεχόμενο βρίσκει ένα νέο προορισμό στην πλατφόρμα του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ SOUNDIS.GR. Τα podcasts είναι το νέο διεθνές trend που έρχεται και στη χώρα μας, αποφασισμένο να κερδίζει σταθερά όλο και περισσότερους ακροατές. Η θεματολογία του αγκαλιάζει όλα τα γούστα, από επιστήμες και χόμπι μέχρι ιστορίες μυθοπλασίας και επικαιρότητα.

Η ευκολία της ακρόασης, είτε είσαι εντός είτε εκτός δικτύου, το κάνει μία άκρως επιτυχημένη ψυχαγωγική επιλογή για τους ακροατές που μπορεί να τα κατεβάζουν σε οποιαδήποτε συσκευή για να τα ακούνε όποτε εκείνοι το επιθυμούν.

Σε συνεργασία με κορυφαίους δημοσιογράφους, blogger, παρουσιαστές, σκηνοθέτες αλλά και σεναριογράφους το SOUNDIS.GR μπαίνει δυναμικά στον χώρο των podcast, χρησιμοποιώντας βέλτιστες τεχνολογίες και εξαιρετική ποιότητα.Αναλυτικά οι σειρές podcast που βρίσκονται στην πλατφόρμα SOUNDIS είναι :

Σειρές podcast με συνεντεύξεις

Άγριες Μέλισσες : Εξομολογήσεις, αστεία… αλλά και δύσκολα περιστατικά, μέσα από τις συζητήσεις του σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτου με τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1.

Δίπλα σου με τον Γιάννη Βίτσο : Ο Γιάννης Βίτσος συνομιλεί με ανθρώπους που έχουν διάφορες αναπηρίες, ψυχικές διαταραχές, παθήσεις, σύνδρομα και διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς, ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, χωρίς να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας.

Σειρές podcast δημοσιογραφικές / ενημερωτικές

Unplugged - Podcast by VICE Greece: Οι δημοσιογράφοι Κορίνα Πετρίδη και Κώστας Κουκουμάκας από το γραφείο του Vice στην Ελλάδα, παρουσιάζουν έρευνες και ρεπορτάζ, καταγράφοντας μοναδικά περιστατικά και ιστορίες.

Thrive Podcast : Κάθε βδομάδα οι δημοσιογράφοι, Φαίη Ευθυμίου, Head of Content του www.thriveglobal.gr και Μαρία Φραγκάκη, Radio Hostess του Thrive Weekend στον easy 97,2, μας μαθαίνουν πώς να κάνουμε μικρά βήματα για να πετύχουμε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας.

All 4 mama με τη Ζωή Κρονάκη : Η δημοσιογράφος Ζωή Κρονάκη παρέα με καταξιωμένους επιστήμονες αλλά και απλούς γονείς, δίνει χρηστικές συμβουλές και πληροφορίες γύρω από θέματα μητρότητας, ανάπτυξης και επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Mηχανουργίες με τον Λάζαρο Μαυράκη : Μια «εξερεύνηση» στο σύμπαν των μοτοσικλετών από τον δημοσιογράφο και λάτρη του είδους, Λάζαρο Μαυράκη.

Σειρές podcast μυθοπλασίας / ιστορίες μυστηρίου

7. Σκιές πάνω από το Λονδίνο : Λονδίνο, 1950. Ο επιθεωρητής Μπόλτον με τη βοήθεια του πολλά υποσχόμενου μαθητευόμενου αστυνομικού και ανιψιού του Θατς, επιχειρούν να λύσουν εγκλήματα με πρωταγωνιστές άτομα υπεράνω υποψίας. Αυτοτελή, ατμοσφαιρικά επεισόδια μυστηρίου, από το σεναριογράφο Νικόδημο Τσαγκλή.

Εξομολογήσεις επικίνδυνων μυαλών: Ο αστυνομικός -υποψήφιος διδάκτωρ- Νίκος Πετρόπουλος, με τη βοήθεια της επιβλέπουσας καθηγήτριάς του, Αγγελικής Δροσοπούλου, προσπαθεί να μπει στα άδυτα της ανθρώπινης εγκληματικής ψυχής, μέσα από συνεντεύξεις κατά συρροή δολοφόνων. Αυτοτελή επεισόδια μυστηρίου από τη σεναριογράφο Ματούλα Χρυσού.

Σειρές podcast με δικαστικές ιστορίες

Εκτός Νόμου: Η Κατερίνα Μπακογιάννη παρουσιάζει δικαστικές ιστορίες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία. Θρίλερ… με αληθινούς πρωταγωνιστές… τρεις καταδικασμένοι σε ισόβια για ένα φόνο… που δεν έγινε ποτέ!

Σειρές podcast με ραδιοφωνικές εκπομπές

10. Μappes Show: Best of : Εβδομαδιαία επεισόδια από τις πιο «μάππικες» στιγμές του πρωινού τριδύμου στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΡΥΘΜΟ 94.9» Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Ιωάννα Λαϊου και ο Σταμάτης Din Dan Done στα καλύτερά τους!

Εasy Breakfast: Best of : Τα καλύτερα εβδομαδιαία στιγμιότυπα, της πρωινής εκπομπής «Easy Breakfast» από τον ραδιοφωνικό σταθμό «easy 97,2» Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης μια φτιάχνουν τα πρωινά μας, στον σταθμό που μας χαλαρώνει.

Της Ζαρίφης το Πανηγύρι: Best of : Οι καλύτερες στιγμές της Κατερίνας Ζαρίφη και του Χάρη Χρονόπουλου από την εκπομπή «Της Ζαρίφης το Πανηγύρι» στον ΡΥΘΜΟ 94,9 σε ένα εβδομαδιαίο «best of» επεισόδιο.

Best of Good Morning Show: Εβδομαδιαία επεισόδια με τις καλύτερες στιγμές του πρωινού διδύμου από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Αnt1 Radio» Κύπρου.

Εξαιρετική ποιότητα, υψηλή αισθητική και ποικιλία θεματολογίας, χαρακτηρίζουν τα podcast της νέας πλατφόρμας SOUNDIS.GR

SOUNDIS, radio, music, podcast and more

Μπες στο SOUNDIS.GR ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή.