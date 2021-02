Οικονομία

Σταϊκούρας: ισχύει η δέσμευση για μείωση του ΕΝΦΙΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε, ότι το μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα.

Την προ πανδημίας δέσμευση της κυβέρνησης για νέα μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 8% επανάφερε στο προσκήνιο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, περιγράφοντας τα επόμενα βήματα προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις αγοραίες.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», διαβεβαίωσε πως η προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών δεν θα οδηγήσει σε αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ παρά «μόνον στις περιοχές όπου πρέπει να αυξηθεί».

Σημειώνεται ότι, ο δημοσιονομικός χώρος για τη νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ σχεδιάζεται από το υπουργείο να προκύψει από την ένταξη περίπου 3.000 νέων περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. Πρόκειται για περιοχές «φιλέτα», οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές της νησιωτικής χώρας και όπου οι τιμές υπολογισμού των φόρων ακινήτων είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με τις εμπορικές.

Ο υπουργός ανέφερε, παράλληλα, ότι «οι δυνατότητες στην οικονομία δεν είναι απεριόριστες», προσθέτοντας, ωστόσο, πως το κράτος θα καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι των οικονομικών και υγειονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι την Πέμπτη «θα νομοθετηθεί στη Βουλή η μη απόδοση ενοικίων όσων πλήττονται από την πανδημία για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας πως «το τι θα γίνει μετά τον Φεβρουάριο θα το αξιολογήσουμε το επόμενο διάστημα».

Σχετικά με την επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, δήλωσε ότι το μέτρο θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα, ενώ αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 5». Τέλος, κληθείς να σχολιάσει ενδεχόμενη διαγραφή χρεών, τόνισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το βέλτιστο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αναφορικά με τα «κόκκινα» δάνεια είπε πως η κυβέρνηση τα αξιολογεί όλα ώστε να μειώσει τα υφιστάμενα «κόκκινα» δάνεια και όσα «κοκκινίσουν» στο μέλλον.

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»: επιδοτήθηκαν περισσότερα από 110.000 δάνεια στην τρίτη φάση πληρωμών

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε δήλωση του σχετικά με τις πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», για τον μήνα Ιανουάριο 2021, αναφέρει τα εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών προέβη, στις 29 Ιανουαρίου, στην τρίτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”.

Πληρωμές που ανέρχονται συνολικά στα 24,7 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχούν στην επιδότηση 110.037 δανείων. Έτσι, συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δύο φάσεις επιδότησης, των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, στους δικαιούχους του προγράμματος “ΓΕΦΥΡΑ” ανέρχεται στα 47,9 εκατ. ευρώ.

Με την υλοποίηση του προγράμματος “ΓΕΦΥΡΑ”, η Κυβέρνηση παρέχει ουσιαστική στήριξη στους πολίτες που δοκιμάζονται από τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης, ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών και επιβραβεύει, για πρώτη φορά, τους συνεπείς δανειολήπτες».