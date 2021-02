Κοινωνία

Εργοστάσιο “Βότρυς”: Επιχείρηση εκκένωσης στο υπό κατάληψη κτήριο (εικόνες)

Εκκενώθηκε και σφραγίστηκε από την Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.

Επιχείρηση εκκένωσης και στη συνέχεια εκκαθάρισης και σφράγισης πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων στα Σεπόλια στο παλιό κτήριο του εργοστασίου «Βότρυς», που ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο.

Στο εργοστάσιο του οινοποιείου είχαν βρει καταφύγιο τα τελευταία χρόνια αλλοδαποί άστεγοι και παραβατικοί Ρομά. Έγιναν τρεις προσαγωγές στο Τμήμα Aλλοδαπών.

Σημειώνεται ότι και πριν έναν χρόνο είχε γίνει παρόμοια επιχείρηση, οπότε και σφραγίστηκε με μεταλλικό φραγμό το κτήριο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από το 1986.