Πολιτική

Γέμισε... κομάντος ο Σαρωνικός για διακλαδική άσκηση (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από την συνεκπαίδευση που σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ .

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε Άσκηση Συνεργασίας Δυνάμεων της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ) και του Πλοίου Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού κόλπου.

Η συνεκπαίδευση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ) και περιελάμβανε εξειδικευμένα αντικείμενα διεξαγωγής Ειδικών Επιχειρήσεων.

Η εν λόγω Άσκηση είχε ως σκοπό την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων, καθώς και του επιπέδου συνεργασίας τους κατά την σχεδίαση και εκτέλεση των εν λόγω επιχειρήσεων στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον του Αιγαίου.