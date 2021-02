Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε ΜΕΘ νοσηλεύεται ένα παιδί (βίντεο)

Ένα αγόρι χωρίς υποκείμενα νοσήματα νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Οι φόβοι για την περίπτωσή του.

Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου του Ρίου νοσηλεύεται 9χρονο αγόρι με κορονοϊό.

Αν και η αναπνοή του υποστηρίζεται μηχανικά, το παιδί δεν έχει διασωληνωθεί.

Το παιδί έχει εικόνα πνευμονίας με λοίμωξη.

Δεν αποκλείεται να έχει τη βρετανική μετάλλαξη καθώς έχει νοσήσει και η μητέρα του.

Το αγόρι δεν έχει υποκείμενα νοσήματα.