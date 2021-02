Τεχνολογία - Επιστήμη

Moderna - εμβόλιο: πρόταση για 15 δόσεις σε κάθε φιαλίδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αίτημα της εταιρείας προς τον FDA για τα φιαλίδια με το "σωτήριο σκεύασμα".

H Moderna Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι προτείνει να γεμίζει τα φιαλίδια με επιπρόσθετες δόσεις του εμβολίου της κατά της COVID-19 ώστε να διευκολύνει ένα γρανάζι της παραγωγής, καθώς η εταιρεία προσεγγίζει την παρασκευή σχεδόν ενός εκατομμυρίου δόσεων την ημέρα.

"Η εταιρεία προτείνει να γεμίζει τα φιαλίδια με επιπρόσθετες δόσεις του εμβολίου, ως τις 15 δόσεις έναντι των σημερινών 10 δόσεων", αναφέρει η Moderna σε ανακοίνωσή της που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. "Η Moderna θα χρειαστεί να έχει περαιτέρω συζητήσεις με την FDA για να εξασφαλίσει ότι η υπηρεσία αυτή βλέπει θετικά την προσέγγιση αυτή προτού την εφαρμόσει", προσθέτει η εταιρεία, αναφερόμενη στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων.

Ο πρόεδρος της Moderna Στίβεν Χογκ αναφέρει στην ανακοίνωση της εταιρείας ότι οι επιπρόσθετες δόσεις θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση περιορισμών σε επίπεδο παραγωγικής ικανότητας, επισημαίνοντας ότι "πέρα από την ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος που διατίθεται, υπάρχει επίσης θέμα πόσα φιαλίδια μπορεί κανείς να γεμίσει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο".

Το CNBC μετέδωσε την Παρασκευή ότι η Moderna ζήτησε από την FDA άδεια να γεμίζει τα φιαλίδια του εμβολίου της κατά της COVID-19 με έως και 5 επιπλέον δόσεις.

Η διανομή του εμβολίου της Moderna στις ΗΠΑ άρχισε τον Δεκέμβριο, μετά την έγκριση που έλαβε αυτό για επείγουσα χρήση από την FDA, καθιστώντας το το δεύτερο εμβόλιο κατά της COVID-19 που έλαβε έγκριση για να διατεθεί στις ΗΠΑ.

Η FDA ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον δόσεις, 6 αντί 5, από τα φιαλίδια του εμβολίου των Pfizer/BioNTech έπειτα από αναφορές ότι δόσεις του εμβολίου απορρίπτονταν λόγω σύγχυσης που προκαλείτο από την σήμανση.

Ως χθες, Δευτέρα, το πρωί, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών στις ΗΠΑ είχαν χορηγήσει 32.222.402 δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 και διανείμει 49.936.450 δόσεις.