Υγεία - Περιβάλλον

Χαροπαλεύουν φλαμίνγκο “γεμάτα” σφαίρες (εικόνες)

Δύο φλαμίνγκο πέθαναν κι άλλα δύο δίνουν μάχη για τη ζωή τους, μετά τις σφαίρες που δέχθηκαν. Δραματική η περιγραφή της κατάστασής τους.

Δηλητηριασμένα από μόλυβδο που περιέχεται σε κυνηγετικά σκάγια βρέθηκαν τέσσερα φλαμίνγκο που μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στις εγκαταστάσεις της «Δράσης για την άγρια ζωή», αλλά τελικά τα δύο πέθαναν και τα άλλα δύο χαροπαλεύουν με γεμάτο το στομάχι τους από σκάγια.

«Παγκόσμια μέρα υγροτόπων σήμερα και αντί να τη γιορτάσουμε πενθούμε!» αναφέρεται στην ανακοίνωση της «Δράσης», όπου τονίζεται ότι μέσα σε μια εβδομάδα, «από 22 έως 29 Ιανουαρίου, τέσσερα φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus) ή φλαμίνγκο όπως τα γνωρίζει ο κόσμος, τα οποία μεταφέρθηκαν για νοσηλεία, είχαν συμπτώματα δηλητηρίασης από μόλυβδο», κάτι που επιβεβαίωσαν και οι ακτινολογικές εξετάσεις δείχνοντας σκάγια μολύβδου στο στομάχι.

Μάλιστα, το ένα από τα φλαμίνγκο που κινδυνεύει, διαπιστώθηκε ότι έχει καταπιεί δεκάδες σκάγια κι αγωνίζεται να επιβιώσει.

Τα πουλιά βρέθηκαν στις λιμνοθάλασσες του Αγίου Μάμα (Χαλκιδική) και της Επανομής (Θεσσαλονίκη). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέλη της οργάνωσης που ήταν τις προηγούμενες ημέρες στον Άγιο Μάμα, διαπίστωσαν τουλάχιστον άλλα τέσσερα νεκρά φλαμίνγκο μέσα στον υγρότοπο, τα οποία πιθανόν να είχαν πεθάνει από το ίδιο αίτιο.

«Καθώς τα πουλιά αυτά μετακινούνται συνεχώς από υγρότοπο σε υγρότοπο δεν μπορεί να πει κανείς ότι το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως σε αυτούς τους δύο υγροτόπους. Ενδεχομένως μέρος των σκαγιών που τα πουλιά είχαν καταπιεί να προέρχονταν από άλλες περιοχές. Τα σκάγια φτάνουν στο στομάχι των φλαμίνγκο, αλλά και άλλων πουλιών, με τη διατροφή, καθώς για την υποβοήθηση της διαδικασίας χώνεψης πολλά υδρόβια (πάπιες, κύκνοι, κ.λπ.) καταπίνουν πετραδάκια».

Το Σωματείο ζητά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την απαγόρευση χρήσης μολύβδινων σκαγιών και να ληφθούν δείγματα από διάφορα σημεία του πυθμένα των δύο υγροτόπων για τη διαπίστωση του μεγέθους του προβλήματος καθώς και ανάλυση νερού για βαρέα μέταλλα.