Κοινωνία

Έβγαλαν τα μάτια γάτας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη και οργή προκαλεί η άγρια κακοποίηση γάτας.

Φρίκη και οργή προκαλεί η άγρια κακοποίηση μίας γάτας στο Ηράκλειο.

H νέα κτηνωδία στην περιοχή του Ζαρού, όταν άγνωστοι έβγαλαν τα μάτια του άτυχου ζώου και του έβαλαν ένα κομμάτι δίχτυ στον πρωκτό, καταγγέλλει νηπιαγωγός που προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της νηπιαγωγού Βαλάντης Δουλγεράκη, η βασανισμένη γάτα βρέθηκε έξω από το δημαρχείο του Ζαρού.

Πηγή: Creta24