Life

Η Ατζελίνα Τζολί μας δείχνει τι έχει στην τσάντα της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης του Χόλυγουντ ανοίγει την τσάντα της και αποκαλύπτει το περιεχόμενο.

Δύο τσάντες παίρνει μαζί της φεύγοντας από το σπίτι της η Ατζελίνα Τζολί. Την προσωπική της και τη…μαμαδίστικη.

Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτης, μητέρα έξι παιδιών, έκανε ένα βίντεο για να προωθήσει το αφιέρωμα που της έκανε η Βρετανική Vogue στο επόμενο τεύχος της.

Στο βίντεο αυτό η σταρ του Χόλιγουντ ανοίγει την προσωπική της τσάντα και μοιράζεται το περιεχόμενό της με τους θαυμαστές της.

Όπως εξηγεί η ίδια, δεν άνοιξε τη «μαμαδίστικη» τσάντα της, αφού δεν είναι κάτι που θα μοιραζόταν με όλο τον κόσμο, λόγω του ότι «έχει πολλά πράγματα που ανήκουν σε άλλους».

«Συνήθως έχω σνακς, τηλέφωνα, μπλουζάκια κι ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί», περιγράφει.

Στην προσωπική της τσάντα, την οποία άνοιξε μπροστά στο φακό, φαίνεται πως έχει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου (Alexander McQueen), το λαδάκι προσώπου και όπως λέει «τη σοκολάτα της μαμάς».

Το αφιέρωμα του βρετανικού περιοδικού μόδας στην Ατζελίνα Τζολί περιλαμβάνει συνέντευξη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, όπου μιλά για την οικογένειά της και τις καμπάνιες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.