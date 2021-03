Πολιτισμός

Σκηνοθετικό ντεμπούτο για την Χάλι Μπέρι

Η διάσημη ηθοποιός διαπίστωσε ότι το να πρωταγωνιστεί στην ταινία την οποία σκηνοθετούσε, έκανε και τις δύο ευθύνες δυσκολότερες...

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Χάλι Μπέρι, η οποία κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία του Netflix «Bruised», είπε ότι είχε σκοπό μόνο να πρωταγωνιστήσει στο φιλμ, αλλά συναντήθηκε με πολλούς σκηνοθέτες που δεν μοιράζονταν το όραμά της για την παρουσίαση στη μεγάλη οθόνη της ιστορίας για μία αθλήτρια των MMA (Μικτών Πολεμικών Τεχνών).

«Θα έλεγα: Κανείς δεν το αντιλαμβανόταν όπως εγώ» ανέφερε η Αμερικανίδα ηθοποιός στη διάρκεια συζήτησης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς με θέμα «Women Breaking Barriers» (Γυναίκες που Σπάνε Φραγμούς) της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ.

Η συνεργάτης της Μπέρι στην παραγωγή, Ιλέιν Γκόλντσμιθ – Τόμας της πρότεινε να σκηνοθετήσει την ταινία. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στο παρελθόν στις ταινίες «Perfect Stranger» και «Kidnap» και στη σειρά «Extant».

«Θυμάμαι για μια εβδομάδα, απλώς δεν μπορούσα να δεχτώ ότι ήταν κάτι που ήθελα να κάνω ή θα μπορούσα να κάνω» είπε η Χάλι Μπέρι. «Τέλος, απλώς συμφώνησα και της είπα: “Εντάξει, αν πιστεύεις σε μένα, τότε και εγώ θα πιστέψω σε μένα”».

Η Χάλι Μπέρι υποδύεται τη Jackie Justice, αθλήτρια Μικτών Πολεμικών Τεχνών που προσπαθεί να επιστρέψει ενώ αγωνίζεται για την επιμέλεια του γιου της.

Η ταινία «Bruised» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους σε σενάριο της Μισέλ Ρόζενμπαφ.

Μόλις άρχισε να σκηνοθετεί, η Χάλι Μπέρι είπε ότι μετάνιωσε που είχε αμφιβολίες για τον εαυτό της. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι το να πρωταγωνιστεί στην ταινία την οποία σκηνοθετούσε, έκανε και τις δύο ευθύνες δυσκολότερες.

«Ήταν πιθανώς ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ » είπε.

Αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία μετά από 30 χρόνια καριέρα ως ηθοποιός, η 54χρονη Χάλι Μπέρι κατάλαβε ότι έπρεπε να μοιράσει την προσοχή της ανάμεσα στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία. Εκτός από αυτά τα διπλά καθήκοντα, η διατήρηση της φυσικής κατάστασης μίας μαχήτριας των MMA και το πρόγραμμα εκπαίδευσης πρόσθεσαν ώρες σε ήδη πλήρεις ημέρες.

Στα γυρίσματα βρέθηκε να επικεντρώνεται στη σκηνοθεσία εις βάρος της ερμηνείας της. Χάρη στην εκπαιδεύτρια διαλεκτικής, Ντένις Γουντς που της υπενθύμιζε να είναι παρούσα και στις σκηνές της, κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο.

Η παραγωγή της ταινίας «Bruised» ολοκληρώθηκε πριν από την πανδημία της COVID-19. Όμως η Χάλι Μπέρι έπρεπε να συνεχίσει τη μετα-παραγωγή εξ αποστάσεως μόλις τέθηκαν σε ισχύ περιοριστικά μέτρα το 2020.

Η ταινία «Bruised» θα κυκλοφορήσει αργότερα το 2021.