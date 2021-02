Οικονομία

Πάνω από 10 δις ευρώ η στήριξη στην οικονομία λόγω κορονοϊού

Η «αποδιασωλήνωση» των επιχειρήσεων πάει τουλάχιστον ένα μήνα πιο πίσω, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Στο τραπέζι το “πακέτο” μέτρων για τους επόμενους μήνες.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με νέα μέτρα προσπαθεί η Κυβέρνηση να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά την ώρα που το κονδύλι για το 2021 θα ξεπεράσει τα 7,5 δις ευρώ που έχει προϋπολογιστεί ανεβάζοντας τον λογαριασμό κατά πολύ.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα χρειαστούν σε πρώτη φάση ακόμη 3 δις ευρώ φθάνοντας τον λογαριασμό των μέτρων για φέτος μόνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα 10,5 δις ευρώ, την ώρα που χιλιάδες επιχειρήσεις ακροβατούν αυτήν τη στιγμή στην κόψη του ξυραφιού, αναμένοντας το νέο “κύμα” μέτρων στήριξης.

«Όσο θα υπάρχει ομπρέλα προστασίας, οι επιχειρήσεις θα παίρνουν ανάσα. Η δυσκολία εντοπίζεται στην επόμενη ημέρα», παρατηρούν άνθρωποι της αγοράς, εκτιμώντας ότι με τα σημερινά δεδομένα η «αποδιασωλήνωση» των επιχειρήσεων, που είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, πάει τουλάχιστον ένα μήνα πιο πίσω.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής, χωρίς να έχουν καταγραφεί ακόμα οι απώλειες από το δεύτερο lockdown, έκαναν “φτερά” περί τα 35 δισ ευρώ από τα ταμεία των επιχειρήσεων, στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς, όμως, αυτή η “αιμορραγία” να έχει ανάλογη επίπτωση σε “λουκέτα” και απώλεια θέσεων εργασίας, κάτι που σημαίνει ότι η “συνταγή” ως τώρα λειτούργησε ως κυματοθραύστης. Το κρίσιμο στοίχημα είναι η μετάβαση στην “επόμενη ημέρα”.

Η αισιόδοξη ματιά είναι ότι ακόμα και σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, οι ενάρξεις επιχειρήσεων ήταν υπερδιπλάσιες των διαγραφών, δείγμα του ότι υπάρχουν αντοχές, οι οποίες δεν πρέπει, όμως, να εξαντληθούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, στη διάρκεια του 2020 πάνω από 36.500 επιχειρήσεις ξεκίνησαν δραστηριότητα, ενώ εκείνες που κατέβασαν ρολά μόλις που ξεπέρασαν τις 13.600. Μια σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019 δείχνει ότι η αγορά “βάστηξε”.

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει το “πακέτο” μέτρων, που θα στηρίξει επιχειρήσεις κι εργαζομένους στο επόμενο κρίσιμο τρίμηνο, έχοντας λυμένα τα χέρια ως προς τα όρια των κρατικών ενισχύσεων, χωρίς να σημαίνει, όμως, αυτό ότι οι αντοχές του Προϋπολογισμού είναι απεριόριστες και κάπως έτσι οι πιέσεις της αγοράς για διαγραφές χρεών “κολλάνε”, εκτός αν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η εφαρμογή εντός τέτοιου “εργαλείου”. Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι γερμανικά και αυστριακά Επιμελητήρια είναι ένθερμοι υποστηρικτές της πρότασης περί “διαγραφής χρέους, που έφερε επισήμως στα ευρωπαϊκά fora η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.