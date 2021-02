Life

Αν Χάθαγουεϊ: Πώς το Όσκαρ την έκανε θύμα διαδικτυακού bullying

Η διάσημη ηθοποιός είχε γίνει στόχος διαδικτυακού μίσους μετά τη βράβευσή της με Όσκαρ. Τι δηλώνει τώρα, 8 χρόνια μετά το περιστατικό.

Η Αν Χάθαγουεϊ δήλωσε ότι η αντίδραση στο διαδίκτυο με αφορμή τη βράβευσή της με Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ «Les Miserables» (Οι Άθλιοι) ήταν «εμψυχωτική».

Η ηθοποιός κέρδισε επίσης βραβεία Καλύτερης Ηθοποιού από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTA), από το Σωματείο Ηθοποιών (SAG Awards) και Χρυσή Σφαίρα το 2013 για τον ρόλο της της ως Φαντίν.

Η επιτυχία της εκείνη τη χρονιά και τα βραβεία είχαν ως αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση στο διαδίκτυο. Σε εμφάνισή της το 2014 στο «The Ellen DeGeneres Show», η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ότι έκανε αναζήτηση του ονόματος της στο Google μετά την απονομή των Όσκαρ και ανακάλυψε ένα άρθρο με τίτλο: «Γιατί όλοι μισούν την Αν Χάθαγουεϊ;».

Οι μπλόγκερς την χαρακτήρισαν «ενοχλητικό παιδί του θεάτρου» ενώ άλλοι την επέκριναν ως ανειλικρινή.

Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, η Αν Χάθαγουεϊ δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Δεν θέλω πραγματικά να φέρνω στην επιφάνεια το παρελθόν, αλλά είχα το δικό μου τέρας εκεί έξω, το διαδίκτυο στράφηκε εναντίον μου και με μισούσε και ήταν ένα μεγάλο πράγμα. Και ήταν πολύ καλό για μένα προσωπικά».

«Μπορείς να ενδυναμώσεις απίστευτα λόγω αυτών των πραγμάτων. Υποθέτω, λοιπόν, αυτό που θα έλεγα είναι, όταν συμβαίνει το κακό, μην το φοβάστε, ορμήστε πάνω του» σημείωσε.