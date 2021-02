Πολιτική

Αντιεξουσιαστές στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Τρικάκια και πανό σε… ένδειξη αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

(φωτογραφία αρχείου)

Ομάδα περίπου 20 ατόμων, το μεσημέρι της Τρίτης, κατάφεραν να φτάσω έξω από το σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, Αγγελικής Αλειφεροπούλου, στην Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέταξαν φεϊγβολάν, ενώ άνοιξαν και πανό για τον "Λουκά της 17Ν", υπέρ του αιτήματος του Κουφοντίνα για μεταφορά του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ωστόσο οι συγκεντρωμένοι τράπηκαν σε φυγή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για σύλληψη.