Πολιτική

Φίλης: Να παρεμβαίνει η Αστυνομία, όχι να εγκατασταθεί στα Πανεπιστήμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο τομεάρχης Παιδείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κύπρο σε αριθμό αστυνομικών, αναλογικά με τον γενικό πληθυσμό της. Να προσλάβουμε λοιπόν τώρα άλλους 1.030 ειδικούς φρουρούς από την εκλογική περιφέρεια του κ. Χρυσοχοΐδη, για να. πιάσουμε την πρώτη θέση», τόνισε ο τομεάρχης Παιδείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Φίλης, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.



«Τότε, να προσλαμβάνουμε και μια χιλιάδα αστυνομικούς για κάθε χώρο που κάποια στιγμή γίνεται κάποια παρανομία; Να ιδρύσουμε και αστυνομίες σχολείων, πλατειών, γυμναστηρίων και ό,τι άλλο βάλει ο νους της ΝΔ;», πρόσθεσε.

Τα όποια -περιθωριακά και πάντοτε κατακριτέα- φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια, σημείωσε ο κ. Φίλης, έχουν εδώ και χρόνια αξιοποιηθεί (με τη βοήθεια πολλών ΜΜΕ) για να δημιουργήσουν στην κοινωνία μια καθαρά επικοινωνιακή εικόνα «άντρων ανομίας».



«Άκουγα το πρωί την εισηγήτρια της ΝΔ στο νομοσχέδιο περί πανεπιστημιακής αστυνομίας (ξεκίνησε η συζήτησή στη Βουλή) και από την γλαφυρή περιγραφή θα νόμιζε κανείς ότι παρακολουθεί ντοκιμαντέρ για την ιταλική μαφία», συμπλήρωσε.

Ο κ. Φίλης, επεσήμανε ότι τα λιγοστά αυτά περιστατικά, δεν έχουν να κάνουν με τους φοιτητές ή την φοιτητική δράση, τον πολιτικό διάλογο, οσοδήποτε έντονο, και κάθε τι που γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια: αντίθετα, είναι συνήθως «εισαγόμενα». «Αν κάποιος έχει προβεί σε αξιόποινη πράξη, τα αναγκαία υλικά απ' έξω τα φέρνει. Ήταν και είναι ευθύνη της αστυνομίας να παρεμβαίνει κάθε φορά, όπως οφείλει να κάνει όταν τελούνται οπουδήποτε αλλού αξιόποινες πράξεις, αλλά όχι να εγκατασταθεί στα πανεπιστήμια», είπε.



«Ούτε φυσικά να παρακολουθεί τα συστήματα επικοινωνίας των φοιτητών και να καταγράφει με κάμερες κάθε κίνησή τους, σε ένα «κοντρόλ ρουμ» που θα ελέγχεται από την αστυνομία! Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα, δεν συμβαίνουν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα κι αν νομοθετηθούν τώρα, αφενός δεν θα εφαρμοστούν στην πράξη, αφετέρου, να είμαστε ξεκάθαροι, η επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα τα καταργήσει την πρώτη μέρα.», υπογράμμισε.



«Το κύριο πρόβλημα των πανεπιστημίων, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι πανεπιστημιακοί και οι φοιτητές, είναι η μειωμένη χρηματοδότηση και η υποστελέχωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει το «μια πρόσληψη καθηγητή για κάθε αποχώρηση», μετά τον ακαδημαϊκό αποδεκατισμό επί μνημονίων. Η ΝΔ δεν εφάρμοσε το νόμο, αλλά τώρα θυσιάζει 20 και 30 εκ. € το χρόνο για να πληρώνει 1.000+ ειδικούς φρουρούς. Μας πηγαίνουν μισό αιώνα πίσω. Ντροπή τους», κατέληξε ο κ. Φίλης.