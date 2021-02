Αθλητικά

Μόρι: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο θα γίνουν

Άλλο ερώτημα από το «αν θα γίνουν» οι Αγώνες του Τόκιο θέτει ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Τόκιο.

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, Γιοσίρο Μόρι, ανακοίνωσε σήμερα ότι, η κορυφαία αθλητική διοργάνωση, θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματισθεί.

«Πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τις συζητήσεις σχετικά με το αν θα τις κρατήσουμε ή όχι. Το ερώτημα είναι πώς θα οργανώσουμε του Αγώνες», τόνισε ο Μόρι κατά την διάρκεια συνάντησης μεταξύ της επιτροπής του Τόκιο 2020 και αξιωματούχων του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (PLD) της Ιαπωνίας.

«Οι Αγώνες θα διεξαχθούν ό,τι κι εάν γίνει με την πανδημία. Ας σκεφθούμε αυτήν την ευκαιρία για ένα νέο είδος Ολυμπιακών Αγώνων», πρόσθεσε ο Μόρι, ενώ οι Ιάπωνες διοργανωτές έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία, να κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ένα «μοντέλο» για μελλοντικές διοργανώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν κρίσεις υγείας όπως η Covid-19.

Στο μεταξύ, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο αναμένεται να παρουσιάσουν αύριο (3/2) νέες λεπτομέρειες σχετικά με τα αντίμετρα κατά του κορονοϊού, ενώ ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Γιοσιχίντε Σούγκα, αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας, την παράταση έως την 7η Μαρτίου της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επεβλήθη σε διάφορα τμήματα της χώρας (συμπεριλαμβανομένου του Τόκιο και των προαστίων του).