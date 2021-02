Κοινωνία

Προφυλακίστηκαν οι συλληφθέντες για τα 324 κιλά κοκαΐνης (εικόνες)

Δεν έπεισαν και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Το δρόμο για τις φυλακές πήραν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση των 324 κιλών καθαρής κοκαΐνης που κατασχέθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε αστυνομική επιχείρηση, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά την απολογία τους στην 7η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ένας Αλβανός, ένας Κροάτης κι ένας ομογενής από την Αλβανία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Για την υπόθεση καταζητείται ένας 33χρονος από την Κροατία που κατάφερε να διαφύγει πηδώντας από το μπαλκόνι διαμερίσματος.

Η αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη μετά από πληροφορία των διωκτικών Αρχών για άφιξη στην Ευρώπη ενός κοντέινερ με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, προερχόμενο πιθανότατα από τη Λατινική Αμερική. Το φορτίο φέρεται να παραλήφθηκε από τους δύο Κροάτες και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προοριζόταν να παραδοθεί και να διακινηθεί από τους δύο άλλους που γι' αυτό το λόγο έφτασαν στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία προοριζόταν να διοχετευθεί στην ελληνική επικράτεια, ενώ μετά από προσμείξεις η ποσότητα θα τριπλασιαζόταν, αποφέροντας κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΛ.ΑΣ.

Απολογούμενοι στην ανακρίτρια οι δύο άνδρες από την Αλβανία αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Οι ίδιοι φέρεται να δήλωσαν ότι είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείου στη Ρόδο και ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αγοράσουν εξοπλισμό για την επιχείρησή τους. Αντίθετα, ο Κροάτης στην απολογία του -όπως έγινε γνωστό- αποδέχθηκε μέρος των κατηγοριών.

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης, αποθήκευσης και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, όπως επίσης για εγκληματική συμμορία και κατά περίπτωση για αντίσταση.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου που διέφυγε πηδώντας από μπαλκόνι διαμερίσματος, το οποίο είχε νοικιάσει μαζί με τον συλληφθέντα συμπατριώτη του, μέσω βραχυπρόθεσμης μίσθωσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το γραφείο DEA Αθηνών (την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών) και τα Τμήματα Άμεσης Επέμβασης και Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης.