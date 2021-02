Πολιτική

Τσίπρας: Αλαζονεία από την κυβέρνηση για την εστίαση

Για "έλλειψη κατανόησης της απόγνωσης" στους εστιάτορες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεδιάσκεψη εργασίας με την ΠΟΕΣΕ.

Τηλεδιάσκεψη εργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλ. Τσίπρας, με τη συμμετοχή και του Τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων Αλ. Χαρίτση. Από την πλευρά της ΠΟΕΣΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος, Γ. Καββαθάς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ «οι συμμετέχοντες παρέθεσαν αποκαλυπτικά στοιχεία για την κατάσταση στον κλάδο της εστίασης, υπογραμμίζοντας ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις φοβούνται ότι θα κλείσουν το επόμενο διάστημα, με τα πρώτα οριστικά λουκέτα να είναι ήδη γεγονός. Οι ίδιοι τόνισαν ότι ο κλάδος, που απασχολεί πάνω από 300.000 εργαζόμενους, βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής, κάτι που ήδη έχει επίπτωση στο μεγάλο δίκτυο προμηθευτών της εστίασης και θα συμπαρασύρει επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε πλήθος συναφών κλάδων της οικονομίας. Και επισήμαναν ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή, που στην ουσία συνιστά νέο δανεισμό, και η μετάθεση των υποχρεώσεων για λίγους μήνες δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει πλέον ο κλάδος. «Όταν ανοίξουμε θα έχουμε περισσότερα χρέη από τη μέρα που κλείσαμε γιατί η επιστρεπτέα είναι δάνειο, δεν είναι επιδότηση», ανέφεραν χαρακτηριστικά και πρόσθεσαν ότι «δεν μπορεί να παραμένουμε σε κατάσταση ομηρίας για το εάν και το πότε τμήμα της επιστρεπτέας μετατραπεί σε επίδομα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ υπογράμμισε πως «η εστίαση πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο», τονίζοντας πως «μιλάμε για τον κλάδο όπου απασχολούνται σχεδόν 350.000 εργαζόμενοι, δηλαδή σχεδόν το 15% των εργαζομένων, και πάνω από 80 χιλιάδες επαγγελματίες».

Χαρακτήρισε «αλαζονική» τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους ανθρώπους της εστίασης που είναι κλειστοί έξι μήνες, τονίζοντας πως «μόνο ως αλαζονεία και ως παντελή έλλειψη κατανόησης της απόγνωσης των ανθρώπων της εστίασης αντιλαμβάνομαι τις δηλώσεις Γεωργιάδη και Σταϊκούρα και τα επιχειρήματα πως μεγάλο μέρος του κλάδου είχε αύξηση τζίρου λόγω του delivery».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «τα χρήματα που έδωσε στην πραγματική οικονομία ήταν πολύ λίγα και ήρθαν πολύ αργά» και τόνισε την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων με απευθείας ρευστότητα και μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση, όπως εξαρχής πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε αντίθεση με τα δάνεια στα οποία επιμένει κυβέρνηση. Και πρόσθεσε: «Από την αρχή της κρίσης ζητήσαμε την εμπροσθοβαρή ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με στήριξη της εργασίας και των ΜμΕ. Η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να το πράξει διότι δεν είχε ούτε περιορισμούς από την ΕΕ αλλά και 37 δις στα αποθεματικά των δημοσίων ταμείων. Επέλεξε τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Με αυτήν την πολιτική η κυβέρνηση, όμως, και καταστρέφει την πραγματική οικονομία και ταυτόχρονα έχει εκτοξεύσει το χρέος στο 210% και έχει οδηγήσει τα δημόσια έσοδα σε κατάρρευση». «Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα η κυβέρνηση σκέφτεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση του προϋπολογισμού, καθώς η εκτέλεσή του καθίσταται αδύνατη ήδη από τις αρχές Φλεβάρη . Αυτό είναι πρωτοφανές και αποδεικνύει τη διαχειριστική ανεπάρκεια του οικονομικού επιτελείου» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο επίσης για «προσπάθεια απόκρυψης από την ελληνική κοινωνία της συζήτησης για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία διεξάγεται με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», ξεκαθαρίζοντας ότι «αν επικρατήσει η λογική της κυβέρνησης για διαχείριση των πόρων του Ταμείου μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, και όχι μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), όπως επισημαίνουν ακόμη και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βρεθούν για μια ακόμη φορά χωρίς δυνατότητα ενίσχυσης καθώς, ως γνωστόν, δε μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τα τραπεζικά καταστήματα...».

«Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ κινούνται σε ευθυγράμμιση με τα αιτήματα των επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων και σε εντελώς διαφορετική λογική από αυτήν της κυβέρνησης» επισήμανε ο Αλ. Τσίπρας, κατηγορώντας την ότι αντί να προχωρήσει σε ουσιαστική στήριξη της πραγματικής οικονομίας, βλέπουμε, διαμέσου του αρμόδιου υπουργού Ανάπτυξης, να αντιμετωπίζει με αλαζονεία και ειρωνεία τους επαγγελματίες την ώρα που δίνουν μάχη επιβίωσης. Έμφαση έδωσε στο «κεφαλαιώδες ζήτημα του ιδιωτικού χρέους». «Είναι κρίσιμη η ανάγκη για γενναία ρύθμιση του χρέους που δημιουργήθηκε στην πανδημία, η οποία θα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δόσεων και διαγραφή σημαντικού μέρους της βασικής οφειλής» κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι «το είχαμε καταφέρει εμείς με τις ασφαλιστικές εισφορές μέσα σε περιβάλλον επιτροπείας».»

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», παραδέχθηκε ότι η απάντηση του του για τα «κλειδιά των επιχειρήσεων της εστίασης», ήταν μια λεκτική υπερβολή την οποία χρησιμοποίησε απέναντι σε μια συνδικαλιστική υπερβολή.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να στηρίξει τους επαγγελματίες της εστίασης, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, «ας μην ξεχνάμε ότι διαχειριζόμαστε μια παγκόσμια συμφορά».