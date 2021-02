Οικονομία

Γεραπετρίτης: Ενίσχυση για τις πάγιες δαπάνες πληττόμενων επιχειρήσεων

Νομοσχέδιο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία προανήγγειλε ο Υπουργός Επικρατείας, μεταξύ άλλων.

Την κρατική ενίσχυση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία θα προβλέπει σχέδιο νόμου το οποίο αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδος, εξήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΑ, ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε πως «η κυβέρνηση στήριξε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, που επλήγησαν το 2020, με περίπου 24 δισ. ευρώ» και προσέθεσε πως πρόκειται «για τεράστιο ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 15% του ΑΕΠ και ήδη έχουμε προϋπολογίσει για το 2021 ακόμη 7,5 δισ. ευρώ. Κάθε μήνας κλειστής οικονομίας δημιουργεί βάρος τριών δισεκατομμυρίων. Όμως, πλέον η χώρα μας έχει μεγάλη αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές και μπορεί να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, κάτω και από το 0,8% στην τελευταία έξοδο στις αγορές», ανέφερε και προσέθεσε:

«Βέβαια, οι πόροι είναι πεπερασμένοι και οφείλουμε να τους χρησιμοποιούμε με φειδώ, εφόσον έχουμε τη διάθεση να στηρίξουμε όλους τους κλάδους. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να επανεκκινήσει η Οικονομία. Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε για το πρόγραμμα του τουρισμού για το 2021. Προσδοκούμε ότι την άνοιξη θα μπορέσουμε να υποδεχθούμε τους φιλοξενούμενούς μας για να ενισχυθεί το ΑΕΠ. Νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να αναπληρώσουμε ένα μεγάλο μέρος των απωλειών του 2020. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία είναι ένας παράγοντας που δεν μπορεί ποτέ να υπολογισθεί εκ των προτέρων».

Συνεχίζοντας ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως η κυβέρνηση έχει εισάγει στην Οικονομία «ένα ευρύ πλέγμα που καινοτόμα εργαλεία που έχουν δουλέψει». «Το 2020, παρά τις αντιξοότητες, είχαμε θετικό ισοζύγιο στην εργασία. Το κράτος επιχορήγησε την εργασία για τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές, με κρατική εντολή. Η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε ώστε όλοι, όσοι πλήττονται, να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες παροχές. Έχουμε ήδη πέντε κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής και στους δυο τελευταίους κατά το ήμισυ μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Είχαμε μια πλήρη απαλλαγή, με κρατική εντολή, από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος και μερική απαλλαγή για τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε διευκολύνσεις για την πληρωμή των επιταγών» σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η υγειονομική κρίση επηρέασε την πορεία των μεταρρυθμίσεων, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε ότι η κυβέρνηση είχε μεγάλη ζέση να προχωρήσει σε ριζικό μετασχηματισμό του κράτους. «Θέλαμε ν' αλλάξουμε το υπόδειγμα, να φέρουμε έναν φρέσκο αέρα, μεταρρυθμίσεις για τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε, λόγω των συνθηκών, τη μεγάλη μας ενέργεια να την επενδύσουμε στη διαχείριση μιας κρίσης που ήταν ένα μείγμα πολλαπλών κρίσεων. Στην αρχή ήταν εθνική, στη συνέχεια έγινε υγειονομική. Παρά ταύτα, αισθάνομαι μια σχετική ικανοποίηση διότι δεν έχει καθυστερήσει το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Έχουμε καταφέρει πράγματα. Διαχειριστήκαμε την κρίση, κατά το δυνατόν ικανοποιητικά και όταν ξεπεράσουμε αυτόν τον τεράστιο σκόπελο θα βάλουμε μπροστά και σημαντικά άλλα πράγματα που έχουμε δρομολογήσει», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και επισήμανε: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι βρισκόμαστε πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Το κράτος έχει αλλάξει πολύ, έχει επέλθει ριζική αποκομματικοποίηση του κράτους. Έχουν περιέλθει αρμοδιότητες στη διοίκηση. Έχει υπάρξει ισχυρός ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους».

«Έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της δημόσιας Υγείας και εξελίσσονται και στο χώρο της δημόσιας Παιδείας. Ο ιός επιτάχυνε τον προγραμματισμό που είχαμε κάνει σε βάθος τετραετίας. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό, προγραμματίζαμε να αναπτύξουμε ένα μεγάλο πλέγμα ψηφιακών υπηρεσιών. Αναγκασθήκαμε εκ των συνθηκών, προκειμένου να περιορισθεί ο συγχρωτισμός και οι μετακινήσεις, να περάσουμε σε εμπροσθοβαρείς δράσεις. Είχαμε 500 περίπου ψηφιακές υπηρεσίες στην κεντρική πύλη της κυβέρνησης (gov.gr) και πλέον έχουμε ξεπεράσει τις 1.000 υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν, γίνονται εξ αποστάσεως» σημείωσε, επίσης, ο υπουργός Επικρατείας.

Ερωτηθείς για το χώρο της Υγείας, τόνισε πως «έχουν γίνει 7.000 προσλήψεις το 2020 και υπερδιπλασιάσθηκαν οι ΜΕΘ, οι οποίες σημειώνω ότι ήταν η χρόνια παθολογία του ΕΣΥ». «Παραλάβαμε 575 ΜΕΘ, ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 1.300, εντός Φεβρουαρίου παραδίδονται ακόμη 50 ΜΕΘ. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρόκειται για μια σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό Δημόσιο. Έχουν γίνει ήδη 500 προσλήψεις για τους εμβολιασμούς και οι συνολικές προσλήψεις θα είναι χίλιες», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας και πρόσθεσε: «Σύμφωνα με τους πίνακες του ευρωπαϊκού οργανισμού δημόσιας υγείας και πρόληψης των μεταδοτικών ασθενειών, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες με την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας. Ιδιαιτέρως, τον τελευταίο μήνα είμαστε στην καλύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών».

Αναφερόμενος στην εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, είπε ότι «λειτούργησε άριστα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης».

«Είχαμε ημερησίως 100.000 ηλεκτρονικές τάξεις. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών τάξεων στην Ευρώπη, κατ' αναλογία πληθυσμού. Αυτή η ψηφιακή γνώση θα παραμείνει ως κεκτημένο στα παιδιά».