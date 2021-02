Πολιτική

Δένδιας: Ισχυροί δεσμοί Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου και μετά το Brexit

Το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό ομόλογό του.

Εγκάρδια υποδοχή στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια επιφύλαξε ο Βρετανός ομόλογός του, Ντόμινικ Ράαμπ.

«Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο συνδέονται με μακρά φιλία και συνεργασία, ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας και κοινή βούληση για μία ισχυρή μελλοντική σχέση στη μετά-Brexit περίοδο, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων» έγραψε στο Twitter μετά τη συνάντησή τους στο Λονδίνο, ο Νίκος Δένδιας.