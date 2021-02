Κοινωνία

Δολοφονία οδηγού σχολικού: Στη φυλακή ο καθ' ομολογίαν δράστης

Προφυλακίστηκε ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου για τη δολοφονία του συναδέλφου του. Που απέδωσε τον θάνατο του άτυχου άνδρα ο δράστης.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 43χρονος οδηγός σχολικού λεωφορείου μετά την απολογία του για την υπόθεση της δολοφονίας του 64χρονου συναδέλφου του.

Ο 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός την Πρωτοχρονιά στην περιοχή Αγριλέζα Λαυρίου από περιπατητές. Οι δικοί του άνθρωποι τον αναζητούσαν από τις 15 Νοεμβρίου οπότε και είχαν χαθεί τα ίχνη του.

Η έρευνα των αρχών οδήγησε στην σύλληψη του 43χρονου ο οποίος φέρεται, ενώπιον του ανακριτή, να ισχυρίστηκε πως σε καμία περίπτωση δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον 64χρονο και απέδωσε τον θάνατο του σε ατύχημα.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στην απολογία του πως είχαν ραντεβού για να συζητήσουν αλλά μάλωσαν και πάνω στον καυγά έσπρωξε τον συνάδελφο του με σκοπό να τον απωθήσει. Ο 64χρονος, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, βρήκε ακαριαίο θάνατο και ο ίδιος πανικοβλήθηκε και έφυγε. Ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισυρισμού του και αποφάσισαν την προφυλάκιση του.

«Ο εντολέας μου ζήτησε συγγνώμη και έχει μετανιώσει για το ότι δεν ειδοποίησε αμέσως τις αρχές μετά το ατύχημα» δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Σπύρος Δημητρίου.

Σύμφωνα με τις αρχές ο κατηγορούμενος και το θύμα είχαν οικονομικές διαφορές. Το θύμα φέρεται να είχε δώσει τους κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών του στον 43χρονο, επειδή δεν γνώριζε να κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την κατηγορία, υπεξαίρεσε και να οικειοποιήθηκε περίπου 40 χιλιάδες ευρώ.