Μέριλιν Μάνσον: Οι γυναίκες που τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση

Σε ανάρτησή του στο Instagram πάντως ο ίδιος ο τραγουδιστής έγραψε ότι οι ερωτικές του σχέσεις υπήρξαν πάντα συναινετικές.

Η δισκογραφική εταιρεία του αμερικανού τραγουδιστή Μέριλιν Μάνσον διέκοψε τη συνεργασία της μαζί τουέπειτα από τις κατηγορίες για βιασμό και παρενόχληση που διατύπωσαν εις βάρος του τουλάχιστον 5 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η αμερικανίδα ηθοποιός Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, που υποστηρίζει ότι υπέστη «φρικτές κακοποιήσεις για χρόνια».

Η 33χρονη Γουντ, η οποία είχε σχέση με τον 52χρονο Μάνσον περίπου από το 2007 και το 2010 αρραβωνιάστηκαν αλλά πολύ σύντομα χώρισαν, διατύπωσε τις κατηγορίες αυτές στον λογαριασμό της στο Instagram, σχεδόν ταυτόχρονα με άλλες 4 γυναίκες.

"Το όνομα αυτού που με κακοποιούσε είναι Μπράιαν Γουόρνερ, γνωστός στον κόσμο ως Μέριλιν Μάνσον. Ξεκίνησε να με αποπλανά όταν ήμουν έφηβη και με κακοποιούσε φρικτά επί χρόνια. Υπέστην πλύση εγκεφάλου και με χειραγώγησε ώστε να υποταχθώ", έγραψε η Γουντ.

Το 2018, η ηθοποιός, πρωταγωνίστρια της σειράς "Westworld", είχε καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, περιγράφοντας τον Γολγοθά που βίωσε ως θύμα ψυχολογικής και σωματικής βίας. Στο Κογκρέσο, είχε πει ότι είχε βιαστεί επανειλημμένως.

Η δισκογραφική εταιρεία του Μάνσον, η Loma Vista Recordings, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι στον απόηχο των "δυσάρεστων ισχυρισμών" από την Γουντ και από άλλες γυναίκες η εταιρεία "θα σταματήσει να προωθεί το τελευταίο του άλμπουμ άμεσα".

"Εξαιτίας αυτών των ανησυχητικών εξελίξεων, αποφασίσαμε ακόμη να μην συνεργαστούμε με τον Μέριλιν Μάνσον μελλοντικά", αναφέρει η ανακοίνωση της Loma Vista.

"Οι ιδιωτικές μου σχέσεις υπήρξαν ανέκαθεν συναινετικές με συντρόφους που είχαν την ίδια νοοτροπία με εμένα. Ανεξαρτήτως από το πώς και γιατί άλλες επιλέγουν τώρα να παρουσιάσουν στρεβλά το παρελθόν, αυτή είναι η αλήθεια", έγραψε ο Μάνσον.

Ο τραγουδοποιός είναι γνωστός για την γκοθ εμφάνισή του και το έντονο μακιγιάζ του. Μεταξύ των επιτυχιών του είναι τα τραγούδια "The Dope Show" και "Personal Jesus."

Άλλες 4 γυναίκες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι είχαν ερωτική σχέση με τον τραγουδιστή, τον κατηγόρησαν χθες για χειραγώγηση, παρενόχληση, κακοποίηση και απειλές.

Η μία εξ αυτών, η σχέση της οποίας ξεκίνησε το 2015, κατήγγειλε επίσης περιστατικά βιασμών.

Οι γυναίκες, που κατέθεσαν χθες τις μαρτυρίες τους, πολλές εκ των οποίων είναι πρώην θαυμάστριες του 52χρονου σήμερα Μέριλιν Μάνσον, περιγράφουν μια προσωπικότητα σαγηνευτική, που μπορούσε να χειραγωγήσει τον άλλο, ικανή να τις απειλήσει με θάνατο ή να τις αναγκάσει να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Κάποια από τα φερόμενα θύματα υποστηρίζουν ότι υποφέρουν πλέον από μετα-τραυματικό στρες.

«Δεν θέλω να ζω πλέον με τον φόβο των αντιποίνων, του διασυρμού και του εκβιασμού», έγραψε η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ.