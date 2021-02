Κοινωνία

Κεραμέως: Συστημικές εστίες παραβατικότητας στα Πανεπιστήμια

Η εισήγηση της Υπ. Παιδείας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Τι είπε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τη φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Για νομοσχέδιο κοινής λογικής που λύνει παθογένειες δεκαετιών, αναβαθμίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, βελτιώνει το ακαδημαϊκό περιβάλλον και εξασφαλίζει καλύτερα προγράμματα σπουδών, έκανε λόγο η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, εισηγούμενη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου για την “Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”. Τόνισε πως το σχέδιο νόμου «στοχεύει στην ουσιαστική βελτίωση σπουδών, την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας».

Η Υπουργός Παιδείας εξήγησε πως με το νομοσχέδιο αυτό θεσμοθετείται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, σημειώνοντας πως σήμερα εισάγονται φοιτητές με βαθμό ακόμα και 0,6 στα 20, ενώ το 30% δεν αποφοιτά ποτέ από τη σχολή του. Τόνισε πως η ελάχιστη βάσης εισαγωγής δεν θα είναι οριζόντια, αλλά θα διαμορφώνεται από την κάθε σχολή και Τμήμα σε σχέση με τα ακαδημαϊκά του κριτήρια, κάτι που παρέχει ελευθερία και αυτονομία στα πανεπιστήμια να καθορίζουν τους δικούς όρους εισαγωγής σε αυτά. Αυτό, είπε η Υπουργός Παιδείας, θα διασφαλίσει και τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών, αλλά παράλληλα θα επιτύχει και μια ορθολογικότερη κατανομή των πόρων.

Με το σχέδιο νόμου, επεσήμανε η κυρία Κεραμέως, καθιερώνεται η συμπλήρωση δύο μηχανογραφικών εισαγωγής από τους υποψήφιους. Σήμερα, είπε, έχουμε τη δυνατότητα απεριορίστων επιλογών από τους υποψήφιους, όπου όμως μόνο ένας στους δύο επιλέγει το τμήμα που πραγματικά θέλει να φοιτήσει μέσα στις 5 πρώτες επιλογές του. Όταν όμως κάποιος εισάγεται στην 200η επιλογή του, όχι μόνο δεν τον ενδιαφέρει να φοιτήσει σε αυτό το τμήμα, αλλά ταυτόχρονα καταλαμβάνει τη θέση από έναν συνυποψήφιό του που πραγματικά θα ήθελε να φοιτήσει σε εκείνη τη Σχολή ή Τμήμα. Παράλληλα, εισάγεται και η συμπλήρωση μηχανογραφικού για εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου, αλλά και άλλα κριτήρια για όσους επιθυμούν να λάβουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, χτίζοντας έτσι για τους νέους μας επιλογές και εναλλακτικές διαδρομές.

Για την θέσπιση ορίου ετών φοίτησης στα πανεπιστήμια, η Υπουργός ανέφερε πως στόχος είναι η βελτίωση του ρυθμού αποφοίτησης και η γρηγορότερη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Σημείωσε πως «είμαστε στο ζενίθ σε εισαγωγές και στο ναδίρ σε αποφοιτήσεις», καθώς «ξεπερνούμε το 7% του πληθυσμού που φοιτά σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, όταν είναι στο 3% σε άλλες χώρες και είμαστε μακράν τελευταίοι στον ρυθμό αποφοίτησης 9,10%, ενώ στην Ευρώπη μέσος όρος 24%» . Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «για να πούμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα εμπαιγμού».

Σχετικά με τη φύλαξη των Πανεπιστημίων, που είναι ένα θέμα στο οποίο αντιδρά η αντιπολίτευση, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως είναι μια ρύθμιση προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμισης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Θεσμοθετούνται, σημείωσε, ομάδες προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που θα υπάγονται στην ΕΛ.ΑΣ. με στελέχη που θα έχουν ειδική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στον πανεπιστημιακό χώρο και θα έχουν ειδική στολή. Χαρακτήρισε “fake news” ότι το κόστος λειτουργίας θα το επιβαρυνθούν τα Πανεπιστήμια, λέγοντας πως αυτό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η αποστολή τους θα είναι η πρόληψη της παραβατικότητας, της βίας και της ανομίας εντός των Πανεπιστημίων. Οφείλουμε είπε να αναγνωρίσουμε όλοι μαζί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στον τομέα αυτό, καθώς υπάρχουν συστημικές αιτίες παραβατικότητας που “αμαυρώνουν” την εικόνα ελληνικού πανεπιστημίου. Η Υπουργός απέρριψε την πρόταση του ΚΙΝΑΛ για εσωτερική αυτοτελή υπηρεσία φύλαξης, λέγοντας ότι το μοντέλο αυτό έχει αποτύχει, ενώ απέρριψε και τη θεωρητική άποψη του πρώην Υπουργού Παιδείας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Γαβρόγλου, όπου έλεγε ότι η διαχείριση της περιφρούρησης των Πανεπιστημίων θα πρέπει να αφεθεί στο ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα. Η κ. Κεραμέως ανέφερε πως για θέματα αξιόποινων πράξεων προφανώς, δεν μπορεί να έχει κανείς άλλος αρμοδιότητας εκτός από την ΕΛ.ΑΣ. και δεν μπορεί να ανατεθούν αυτές οι αρμοδιότητες σε έναν Πρύτανη για να κυνηγάει αυτόν που κάνει εμπόριο ναρκωτικών ή κατασκευάζει μολότοφ.

Η κ.Κεραμέως υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο κοινής λογικής. Κάλεσε τα κόμματα «να κάνουμε όλοι μαζί, επιτέλους ένα βήμα μπροστά και ας ασχοληθούμε με τις σύγχρονες προκλήσεις των ελληνικών πανεπιστημίων. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας και στα εξαιρετικά μας ιδρύματα που διεκδικούν τη θέση που τους αξίζει στον ακαδημαϊκό χάρτη. Το οφείλουμε στην Ελλάδα».