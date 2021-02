Οικονομία

Πρόγραμμα “Γέφυρα”: Πληρωμές 24,7 εκατ. στους δικαιούχους

H 4η Έκθεση Προόδου του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

Στην τρίτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ", προέβη, στις 29 Ιανουαρίου, το υπουργείο Οικονομικών.

Οι πληρωμές ανέρχονται συνολικά στα 24,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 110.037 δανείων.

Έτσι, συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δύο φάσεις επιδότησης, των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, στους δικαιούχους του προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ" ανέρχεται στα 47,9 εκατ. ευρώ, όπως τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, παρουσιάζει την 4η Έκθεση Προόδου, στην οποία αποτυπώνεται, με αριθμητικά στοιχεία, η πορεία εξέλιξης όλων των δράσεων που αφορούν την αντιμετώπιση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους.

Η ανάλυση των στοιχείων αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει ουσιαστικά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», στις 29 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η τρίτη φάση πληρωμών ύψους 24,7 εκατ. ευρώ. Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δύο φάσεις επιδότησης, των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης ανέρχεται στα 47,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στην επιδότηση 110.037 δανείων σε 69.443 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, έχουν εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμής. Οι δανειολήπτες που έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας αναστολής, θα επωφεληθούν από την κρατική επιδότηση μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος της αναστολής.

Η κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση των δανείων τους σε ποσοστό έως 90%, για χρονικό διάστημα 9 μηνών, με τους δικαιούχους να καλούνται, πλέον, να πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα.

Θα ακολουθήσει και τέταρτη φάση πληρωμών της επιδότησης στο τέλος Φεβρουαρίου, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η επεξεργασία πρόσθετου αριθμού αιτήσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 160.000 μέσα σε διάστημα τριών μηνών, 23 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο προσωρινό πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης (Ν. 4605/2019), το οποίο διήρκεσε 13 μήνες.

Επισημαίνεται ότι η 31η.3.2021, είναι η καταληκτική προθεσμία εντός της οποίας οι δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, καταγγελμένο ή μη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επικοινωνία με την τράπεζά τους, ή την εταιρεία διαχείρισης δανείων αντίστοιχα, ώστε να ρυθμίσουν το δάνειό τους.

Επιπρόσθετα, στην Έκθεση παρουσιάζονται ενέργειες από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών εν μέσω πανδημίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα μέσα Μαρτίου 2020 – περίοδο έναρξης της υγειονομικής κρίσης – έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων δανείων σε 405.473 δάνεια, συνολικού ύψους 28,42 δισ. ευρώ.

Ενώ, 397.000 μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, συνολικού ύψους 21,2 δισ. ευρώ, ρυθμίστηκαν διμερώς και επιτυχώς μεταξύ Τραπεζών, Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, και οφειλετών, από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

Όλα τα προαναφερθέντα, καθώς και η σταδιακή εφαρμογή του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση προσεγγίζει το ζήτημα της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτό θα συνεχίσει να πράττει.

4η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου Ιούλιος 2019 έως και σήμερα, σχετικά με τις δράσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται αριθμητικά στοιχεία που αφορούν:

Α. Τη χορήγηση κρατικής επιδότησης δανείων μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (Ν.4714/2020).

Β. Τη χορήγηση κρατικής επιδότησης μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019.

Γ. Τις ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων εταίρων (Ν.4469/2017).

Δ. Τις διμερείς ρυθμίσεις δανείων που διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με τους οφειλέτες.

Ε. Τις αναστολές πληρωμής δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

ΣΤ. Τις υποβληθείσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010.

Α. Χορήγηση κρατικής επιδότησης δανείων μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (Ν.4714/2020)

Υποβλήθηκαν 160.477 αιτήσεις μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

Έχουν ήδη λάβει έγκριση 74.420 αιτήσεις, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Επιδοτήθηκαν 110.037 δάνεια σε 69.443 δικαιούχους, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021.

Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021 ανέρχεται στα 47,9 εκατ. ευρώ.

Β. Χορήγηση κρατικής επιδότησης δανείων μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019

Υποβλήθηκαν 7.005 αιτήσεις, μέχρι 31 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

Υποβλήθηκαν 3.945 (56%) αιτήσεις προτάσεις ρύθμισης από τους πιστωτές, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου (ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας).

Οι προτάσεις ρύθμισης των πιστωτών έγιναν αποδεκτές από 2.780 (39%) δανειολήπτες.

Επιδοτήθηκαν 2.761 (39%) δικαιούχοι, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Γ. Ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων εταίρων (Ν.4469/2017)

Yποβλήθηκαν 7.252 αιτήσεις (3.490 επιχειρήσεις, 3.364 ελεύθεροι επαγγελματίες και 398 αγρότες), μέχρι 30 Απριλίου 2020 (που έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων).

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 2.268 (31%) αιτήσεις, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021. Δηλαδή, οι δανειολήπτες ρύθμισαν επιτυχώς τα χρέη τους. Αναλυτικότερα:

494 επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι ρύθμισαν οφειλές προς όλους τους πιστωτές.

1.533 ελεύθεροι επαγγελματίες ρύθμισαν οφειλές προς το Δημόσιο.

241 αγρότες ρύθμισαν οφειλές προς το Δημόσιο και την πρώην Αγροτική Τράπεζα – PQH.

Δ. Διμερείς ρυθμίσεις δανείων και αναστολές πληρωμών από Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων

Αναστολές πληρωμής δόσεων δανείων που δόθηκαν από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δανείων σε 405.473 δάνεια ύψους 28,42 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

Οι αναστολές αυτές δύναται να συνεχιστούν έως τον Μάρτιο του 2021, εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει συμπληρώσει 9 μήνες συνολικής αναστολής πληρωμών, που αφορά σε μικρή μερίδα του συνόλου των οφειλετών.

Διμερής ρύθμιση δανείων μεταξύ Τραπεζών, Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και οφειλετών

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 396.621 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 21,17 δισ. ευρώ, από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

Τα στοιχεία αφορούν τις τράπεζες που αποστέλλουν στοιχεία μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, καθώς και από την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Ε. Υποβληθείσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010.

Υποβλήθηκαν 18.154 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021.

Έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 6.267 αιτήσεις από τη γραμματεία των Ειρηνοδικείων και έχουν κοινοποιηθεί στους διαδίκους.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., έως τις 31/1/2021 θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί σωρευτικά 15.811 αιτήσεις (αρχική αίτηση έως 30.06.2015).