Ο Τόνι Μπένετ πάσχει από Αλτσχάιμερ

Παγκόσμια συγκίνηση για τον διάσημο τραγουδιστή.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής Τόνι Μπένετ πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ, αποκάλυψε το περιβάλλον του σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο AARP, ωστόσο μπόρεσε να ηχογραφήσει, με τη Λέιντι Γκάγκα, ένα άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Ηλικίας 94 ετών σήμερα, ο διάσημος ερμηνευτής Τόνι Μπένετ διαγνώστηκε για πρώτη φορά με τη νόσο το 2016, όμως δεν είχε εκδηλώσει τότε τα σοβαρότερα συμπτώματα της ασθένειας

Η άμεση μνήμη του έχει εξασθενήσει και μερικές φορές δυσκολεύεται να κατανοήσει πού βρίσκεται, ωστόσο αναγνωρίζει ακόμα τους οικείους του και είναι ικανός να συμμετάσχει σε μια συνομιλία, αν και δεν μπορεί πλέον να δώσει μια πραγματική συνέντευξη, σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Αν και διαγνώστηκε τέσσερα χρόνια νωρίτερα, συνέχιζε να ηχογραφεί τον περασμένο χρόνο, εωσότου η πανδημία τον αναγκάσει να σταματήσει, στις αρχές Μαρτίου. Μια διακοπή που συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, σύμφωνα με έναν από τους γιατρούς του.

Μεταξύ 2018-2020, ο Τόνι Μπένετ ηχογράφησε ένα δεύτερο άλμπουμ με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Λέιντι Γκάγκα, μετά την επιτυχία του “Cheek To Cheek” (2014).

Ο τραγουδιστής και το περιβάλλον του αποφάσισαν να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη για να μιλήσουν για τη ζωή με Αλτσχάιμερ, επιλέγοντας τον ιστότοπο της ένωσης συνταξιούχων AARP.

«Η ζωή είναι ένα δώρο, ακόμα και με το Αλτσχάιμερ», ήταν το μήνυμα που αναρτήθηκε σήμερα στο Twitter, στον λογαριασμό του Τόνι Μπένετ, μετά τη δημοσίευση του άρθρου.