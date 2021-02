Κοινωνία

Κόκκινος Μύλος: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρέμα

Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε δίπλα από το νεκροταφείο. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Νεκρός μέσα σε ρέμα στον Κόκκινο Μύλο εντοπίστηκε ένας άνδρας, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το άτομο βρέθηκε μέσα σε ρέμα, κοντά στο νεκροταφείο.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του άνδρα, με την προανάκριση της υπόθεσης να έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.