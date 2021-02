Life

Νέο δίσκο ετοιμάζει ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show» με οικοδεσπότη τον Τζίμι Φάλον και έδωσε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα του μουσική.

Αν και ο τραγουδιστής και ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή για να προωθήσει τη νέα του ταινία «Palmer» η συνομιλία των δύο στράφηκε και στο νέο μωρό που απέκτησε με τη σύζυγό του Τζέσικα Μπίελ. «Κανείς δεν κοιμάται αλλά είναι τόσο χαριτωμένος», είπε για το νεότερο μέλος της οικογένειας.

Στη συνέχεια ο οικοδεσπότης της εκπομπής ρώτησε: «Μπορούμε να πούμε; Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ένα νέο άλμπουμ;».

«Ναι, μπορούμε να το πούμε» είπε ο Τίμπερλεϊκ χαμογελώντας. «Υπάρχει πιθανότητα. Έχω μπει στο στούντιο, δουλεύοντας διάφορα πράγματα. Σας έπαιξα μερικές μελωδίες» υπενθύμισε στον Φάλον.

Ο Τζάστιν κυκλοφόρησε το 2018 το άλμπουμ «Man of the Woods». Πρόσφατα, συνεργάστηκε με τον Αντ Κλέμονς στο τραγούδι «Better Days», το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Celebrating America στις 20 Ιανουαρίου, μετά την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

Αναφερόμενος στα μελλοντικά του σχέδια ο Τίμπερλεϊκ είπε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Κέντρικ Λαμάρ ή τον Τράβις Σκοτ. Αστειευόμενος πρότεινε στον Φάλον να κάνουν μαζί ένα τραγούδι.