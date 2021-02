Υγεία - Περιβάλλον

Guardian - μεταλλάξεις κορονοϊού: αναποτελεσματικά τα μονοκλωνικά αντισώματα

Τι επικαλείται η βρετανική εφημερίδα. Τι δηλώνει Βρετανός επιστήμονας.

Καμμία από τις τρεις εγκεκριμένες θεραπείες αντισωμάτων δεν δείχνει να είναι αποτελεσματική και στα τρία μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού που εξαπλώνονται ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Την είδηση μεταδίδει "αποκλειστικά" ο δικτυακός τόπος του Guardian επικαλούμενος αδημοσίευτες μελέτες και δηλώσεις κορυφαίου Βρετανού ειδικού.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα, μια από τις σημαντικότερες θεραπείες για την αντιμετώπιση σοβαρών κρουσμάτων πνευμονίας Covid-19, στοχεύουν στην πρωτεΐνη-ακίδα που επιτρέπει στον κορονοϊό να εισβάλει στα ανθρώπινα κύτταρα.

Τα νέα στελέχη που αναγνωρίστηκαν σε Βρετανία, Νότιο Αφρική και Βραζιλία φέρουν μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα, οι οποίες φαίνεται πως αυξάνουν τη μεταδοτικότητα και καθιστούν ανίσχυρες τις θεραπείες αντισωμάτων.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα ονομάζονται έτσι επειδή παράγονται από κλωνοποιημένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και αναγνωρίζουν μόνο μία συγκεκριμένη θέση (επίτοπο) του ιού.

Η πρώτη τέτοια θεραπεία παρουσιάστηκε από την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Regeneron και χορηγήθηκε στον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη διάγνωσή του. Έκτοτε έχουν λάβει έγκριση δύο ακόμα αντίστοιχες θεραπείες των εταιρειών Eli Lilly και GlaxoSmithKline.

«Η πρόκληση εμφανίστηκε τα Χριστούγεννα όταν εμφανίστηκαν οι νεες παραλλαγές του ιού –ιδιαίτερα αυτές της Νότιας Αφρικής και της Βραζιλίας. Οι αλλαγές στις πρωτεΐνες-ακίδες του ιού ουσιαστικά αχρηστεύουν τα αντισώματα» δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ο Νικ Κάμακ, επικεφαλής της προσπάθειας ανάπτυξης νέων θεραπειών στον βρετανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Wellcome Trust.

«Βασικά, οι περισσότερες από τις θεραπείες αντισωμάτων για την Covid-19, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι θεραπείες πρώτης γραμμής, χάνονται λόγω των ποικιλιών της Νότιας Αφρικής και της Βραζιλίας» πρόσθεσε ο Κάμακ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η θεραπεία της GlaxoSmithKline είναι αποτελεσματική στο νοτιοαφρικανικό και το βραζιλιάνικο στέλεχος αλλά όχι στο βρετανικό. Για τις δύο άλλες θεραπείες ο Guardian επικαλείται δύο αδημοσίευτες μελέτες, μία στη Νότια Αφρική και μια δεύτερη στην Κίνα, οι οποίες υποδεικνύουν ότι τα αντισώματα παρουσιάζουν μειωμένη αποτελεσματικότητα έναντι του νοτιοαφρικανικού και του βρετανικού στελέχους.

Ο Κάμακ τόνισε πάντως ότι άλλες θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων υποβάλλονται σε δοκιμές, κάτι που σημαίνει ότι «δεν ξεκινάμε από το μηδέν».

Επισήμανε επίσης ότι η Eli Lilly και η GlaxoSmithKline ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι διεξάγουν κλινική μελέτη στην οποία θα δοκιμαστεί συνδυασμός των θεραπειών τους.