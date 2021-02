Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Ανησυχία για την αύξηση κρουσμάτων. "Καζάνι" που βράζει η Αττική. Σε ποιες άλλες περιοχές εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο φορείς του νέου ιού.

Έκρηξη κρουσμάτων σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στην χώρα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ καταγράφηκαν 1261 νέα κρούσματα του ιού. Την ίδια ώρα 244 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, ενώ είχαμε και 22 νέους θανάτους.

Μάλιστα, τα 652 είναι στην Αττική ενώ στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 126 νέα κρούσματα.

Από το σύνολο των 1261 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 21 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 18 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Η κατανομή των 1240 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: