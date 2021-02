Πολιτισμός

Πέθανε ο Βασίλης Νικολαΐδης

"Έφυγε" από τη ζωή ο σκηνοθέτης Βασίλης Νικολαΐδης. Ο θάνατός του "βύθισε" στο πένθος τους ανθρώπους του Θεάτρου.

Την θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας¨, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον γνωστό σκηνοθέτη πέρσι στην παράσταση "Αλίμονο στους νέους":

"Έφυγε ακόμα ένας αγαπημένος μου… Βαριά θλίψη και οδύνη. Ο σπουδαίος μας σκηνοθέτης Βασίλης Νικολαιδης με τις τόσες επιτυχίες και το μεγάλο έργο έφυγε από κοντά μας…Η τελευταία του παράσταση ήταν μαζί μας πέρυσι το. Θρυλικό ΑΛΙΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ στο θέατρο Κορονετ που το σταμάτησε ο κορωνοιος..Λατρεμένε μου Βασίλη σ ευχαριστούμε για όσα μας προσέφερες, ήθος και γνώση".

Σύμφωνα με τον κ. Μπιμπίλα, ο σκηνοθέτης πέθανε από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο Βασίλης Νικολαΐδης, γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θεατρολογία στο Παρίσι, με ειδικό θέμα τη σκηνοθεσία όπερας.Το 1982 δημοσιεύτηκε το βιβλίο του Μαρία Κάλλας, οι μεταμορφώσεις μιας Τέχνης, το οποίο επανεκδόθηκε το 1995.Το 1985 αρχίζει να σκηνοθετεί, κυρίως μουσικά έργα.