Εμμανουηλίδης: Και επίσημα στην Φορτούνα Σιτάρντ (εικόνες)

Ο ολλανδικός σύλλογος επισημοποίησε τη μετακίνηση του 20χρονου επιθετικού. Η ανάρτηση στο Twitter.

Μετά τον Παναθηναϊκό που ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (01/02) τον δανεισμό του Δημήτρη Εμμανουηλίδη στη Φορτούνα Σιτάρντ, το μεσημέρι της Τρίτης (02/02) κι ο ολλανδικός σύλλογος επισημοποίησε τη μετακίνηση του 20χρονου επιθετικού, ο οποίος αποκτήθηκε ως το καλοκαίρι, με οψιόν αγοράς 500.000 ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης 30% προς τους «πράσινους».

Ο Εμμανουηλίδης έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του ως ποδοσφαιριστής της Φορτούνα, τόνισε αρχικά πως «...είμαι χαρούμενος που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή μου κι ανυπομονώ να συναντήσω τους νέους συμπαίκτες μου. Η Φορτούνα Σιτάρντ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θα ήθελα να συμβάλω κι εγώ από την πλευρά μου στα καλά αποτελέσματα. Ελπίζω να εξελιχθώ ως παίκτης στην Eredivisie», προσθέτοντας πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις βροχερές καιρικές συνθήκες: «Νομίζω ότι ο ολλανδικός καιρός είναι όμορφος, αυτός είναι ο ιδανικός για ποδόσφαιρο».

Από την πλευρά του, ο τεχνικός διευθυντής της Φορτούνα, Σόερντ Αρς, τόνισε: «Την τελευταία στιγμή των μεταγραφών, κερδίσαμε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία. Παρακολουθούμε τον Δημήτριο από το καλοκαίρι του 2020, αλλά η ομάδα του δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει μέχρι τώρα. Τώρα είχαμε την ευκαιρία. Με τον Δημήτρη φέρνουμε έναν παίκτη πολύ γρήγορο και κινητικό, ο οποίος μπορεί να παίξει στην σε πολλές θέσεις στην επίθεση».