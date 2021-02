Υγεία - Περιβάλλον

Μεταλλάξεις κορονοϊού: Πού εντοπίζονται τα 31 νέα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα είναι, συνολικά, τα κρούσματα του μεταλλαγμένου ιού στην χώρα μας.

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση 96 δειγμάτων που αφορούν στην περίοδο 19-27 Ιανουαρίου 2021 και προέρχονται από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Στο σύνολο των 96 δειγμάτων που αναλύθηκαν, 76 πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται για την ανάλυση και ο τελικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 31 δείγματα θετικά για το στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7) τα οποία εντοπίστηκαν όλα στην Αττική.

Συγκεκριμένα το στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7) ανιχνεύθηκε σε:

7 δείγματα προερχόμενα από νοσοκομεία

24 δείγματα από Κέντρα Υγείας

Συνολικά στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί 204 δείγματα θετικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος Β.1.1.7/UK lineage και ένα μεταλλαγμένο στέλεχος Lineage B.1.351/South Africa του ιού SARS-CoV-2.