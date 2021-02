Κόσμος

Νεκροί πράκτορες του FBI που ερευνούσαν υπόθεση παιδικής πορνογραφίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο πράκτορες του FBI σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επιχείρηση.

Δύο πράκτορες του FBI σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Σανράιζ της Φλόριντας, ενώ επιχειρούσαν να εκτελέσουν ένα ένταλμα έρευνας σε ένα σπίτι, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Οι πράκτορες δέχτηκαν πυρά ενώ ερευνούσαν μια υπόθεση που αφορά τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων σε βάρος παιδιών, ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Florida Sun Sentinel, το FBI ερευνούσε μια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Ο δράστης, που οχυρώθηκε κατόπιν στο διαμέρισμα, είναι νεκρός, ανακοίνωσε η εισαγγελία, χωρίς να διευκρινίσει αν σκοτώθηκε από αστυνομικούς.

Οι δύο από τους τραυματισμένους πράκτορες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Το Σανσάιν, μια πόλη περίπου 84.000 κατοίκων, βρίσκεται κοντά στο Φορτ Λότερντεϊλ, στη νότια Φλόριντα. Το συγκρότημα διαμερισμάτων Γουότερ Τέρας, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, είναι μια πολυτελής, περίκλειστη κοινότητα που, μεταξύ άλλων, διαθέτει πισίνες, γήπεδα τένις, σπα και γυμναστήριο.