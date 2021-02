Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ποιες περιοχές με αυξημένο ιικό φορτίο προβληματίζουν τους ειδικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξαρση των κρουσμάτων του ιού παρουσιάζουν εκτός της Αττικής και άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Δεν είναι μόνο η Αττική που προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιστήμονες εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Όπως προκύπτει από τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων της Τρίτης και τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, αυξημένο ιικό φορτίο καταγράφεται σε Αχαΐα, Εύβοια, Θεσσαλονίκη, Λασίθι και Χαλκιδική.

Ειδικότερα:

Στην Π.Ε. Αχαίας , επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 64 νέα κρούσματα, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων 7 ημερών ήταν 30. Ο δείκτης των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 20,63.

, επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 64 νέα κρούσματα, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων 7 ημερών ήταν 30. Ο δείκτης των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 20,63. Στην Π.Ε. Ευβοίας , επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 43 νέα κρούσματα, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων 7 ημερών ήταν 25. Ο δείκτης των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 20,4.

, επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 43 νέα κρούσματα, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων 7 ημερών ήταν 25. Ο δείκτης των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 20,4. Στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης , επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 126 νέα κρούσματα, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων 7 ημερών ήταν 56. Ο δείκτης των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 11,35.

, επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 126 νέα κρούσματα, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων 7 ημερών ήταν 56. Ο δείκτης των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 11,35. Στην Π.Ε. Λασιθίου , επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 23 νέα κρούσματα, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων 7 ημερών ήταν 8. Ο δείκτης των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 30,51.

, επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 23 νέα κρούσματα, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων 7 ημερών ήταν 8. Ο δείκτης των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 30,51. Στην Π.Ε. Χαλκιδικής, επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 38 νέα κρούσματα, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων 7 ημερών ήταν 14. Ο δείκτης των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 35,88.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: