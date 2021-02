Κοινωνία

Στην φυλακή ο “φίλος” του Ριζάι που συνελήφθη για μακελειό σε μπαρ

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον των αστυνομικών σε τυχαίο έλεγχο ενώ στο ΙΧ επέβαινε και ο Αλκέτ Ριζάι. Τι είπε ο 45χρονος στην απολογία του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, που συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο, πριν λίγες ημέρες, στη Λαμία και κατηγορείται για ένοπλη επίθεση σε μπαρ της Γλυφάδας τον Οκτώβριο του 2017, όπου είχε δολοφονηθεί ο συμπατριώτης του, ιδιοκτήτης της επιχείρησης και είχαν τραυματιστεί τρεις θαμώνες.

Ο κατηγορούμενος, που αρνείται όσα του αποδίδονται, βρέθηκε ενώπιον των αστυνομικών σε τυχαίο έλεγχο που έκαναν άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λαμίας, σε τζιπ όπου επέβαινε ο ίδιος, ένας επιχειρηματίας, που έχει απασχολήσει τις αρχές καθώς και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι που βρισκόταν εκτός φυλακής με άδεια.

Ο 45χρονος ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ως ο δράστης της επίθεσης στη Γλυφάδα και σε βάρος του είχε εκδοθεί στα μέσα του περασμένου μήνα ένταλμα σύλληψης. Το όνομά του έχει εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις ανθρωποκτονιών, ληστειών και εκβιασμών και θεωρείται από την Αστυνομία ως ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός.

"Ένας άνθρωπος μπήκε στην φυλακή άδικα" δήλωσαν οι συνήγοροι του 45χρονου, Χρήστος Μαυρομάτης και Σταύρος Γεωργόπουλος μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για προφυλάκιση του εντολέα τους. Σύμφωνα με την υπεράσπιση "ο κατηγορούμενος δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό και έχει δηλώσει μάρτυρες για να εξεταστούν στο πλαίσιο της ανάκρισης". Ο κ. Γεωργόπουλος ανέφερε ότι η δικογραφία για την ένοπλη επίθεση στην Γλυφάδα "λίμναζε από το 2018. Δεν ξέρουμε γιατί ενεργοποιήθηκε η έρευνα τρία χρόνια μετά".