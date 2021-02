Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: “Αγώνας δρόμου” για εμβολιασμό και μεταλλάξεις (βίντεο)

Τι λέει ο Καθηγητής Ιατρικής για τις μεταλλάξεις του ιού, τα εμβόλια από Κίνα και Ρωσία, καθώς και για τη χρήση διπλής μάσκας ως μέσο προστασίας.​