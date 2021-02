Κοινωνία

Άκαρπες οι έρευνες για το εκπαιδευτικό αεροσκάφος και τον πιλότο

Τα σωστικά συνεργεία έχουν ανοίξει τον κύκλο των ερευνών και προς άλλες κατευθύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δυσκολεύει τις έρευνες η κακοκαιρία.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου πιλότου, που αγνοείται από την Κυριακή στα Ζαγοροχώρια, με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή να δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η πυκνή ομίχλη συνεχίζει να κρατά καλά κρυμμένο το μυστικό της εξαφάνισης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στα Ζαγοροχώρια και η αγωνία για την τύχη του 32χρονου πιλότου, που αγνοείται από την Κυριακή, επιτείνετε.

Όπως δήλωσε ο προιστάμενος Πολιτικής Προσταστίας Ηπείρου, Δημήτρης Μαυρογιώργος, «έχουμε βροχή και νέφωση μέχρι 800 μέτρα, έχουν έρθει και δυο επίλεκτες εξάδες, 12 άτομα από τους πεζοναύτες για ενίσχυση, ένα super puma πετά συνέχεια στον ουρανό για να εντοπίσουμε, αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε κάτι και οι έρευνες συνεχίζονται και από πεζοπόρα και από το ελικόπτερο».

Τα σωστικά συνεργεία έχουν ανοίξει τον κύκλο των ερευνών και προς άλλες κατευθύνσεις στην ευρύτερη περιοχή, μήπως και εντοπιστούν ίχνη του αεροσκάφους.

«Εχουμε φτάσει μέχρι Τσεπέλοβο στα Ζαγοροχώρια δηλαδή μέχρι Μέτσοβο και να δούμε τώρα γιατί οι περισσότερες υποψίες μας εστιάζονται στην περιοχή πριν το αεροδρόμιο που έχει ένα μεγάλο βουνό που λέγεται Μιτσικέλι και είναι και χιονισμένο», είπε ακόμα ο κ. Μαυρογιώργος.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι εθελοντές διασώστες, αποσύρθηκαν από τις έρευνες.