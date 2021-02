Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κρούσματα σε εργαζόμενους του Μετρό

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Σε εξέλιξη τα τεστ σε εργαζόμενους.

Θετικοί στον κορoνοϊό διαγνώστηκαν δέκα εργαζόμενοι στο Μετρό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, διενεργήθηκαν χθες, Δευτέρα, 171 μοριακοί έλεγχοι σε εργαζομένους των υπηρεσιών λειτουργίας της εταιρείας, ενώ για αύριο Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 400 τεστ σε εργαζόμενους, τα οποία θα συνεχιστούν την τρέχουσα και την επόμενη εβδομάδα, αλλά και για όσο διάστημα απαιτηθεί.

Από τα τεστ που διενεργήθηκαν στο τελευταίο 24ωρο διαγνώστηκαν 10 εργαζόμενοι θετικοί στον ιό. Στους εργαζόμενους αυτούς δόθηκαν οι απαιτούμενες οδηγίες για την κατ' οίκον παραμονή τους επί 14ήμερο.

Με βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, απολυμάνθηκαν εκτάκτως και συνεχίζουν να απολυμαίνονται τακτικά, με διάλυμα χλωρίνης, οι χώροι στους οποίους βρέθηκαν ή εργάστηκαν οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν θετικοί στον ιό, ενώ έγινε απολύμανση με νέφωση στο χώρο ανάπαυσης οδηγών, στο αμαξοστάσιο Σεπολίων και σε όλους τους συρμούς που στάθμευσαν στο ίδιο αμαξοστάσιο.

Η ΣΤΑΣΥ σημειώνει πως σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ενέργειες της διοίκησής της για τη διαχείριση και τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 μεταξύ των εργαζομένων της, με πιστή τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ, των ιατρών εργασίας, αλλά και με βάση το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης που έχει καταρτίσει η εταιρεία.

Επιπλέον, τονίζει πως από την αρχή της πανδημίας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα και τηρεί απαρέγκλιτα όσα επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες. Ενδεικτικά, αναφέρει τακτικούς καθαρισμούς - απολυμάνσεις, νεφελοψεκασμούς όπου είναι δυνατόν, χορήγηση μασκών, αντισηπτικών, γαντιών, προστασία ευπαθών ομάδων, τήρηση αποστάσεων, διεξαγωγή μοριακών τεστ Covid- 19 κλπ, μέτρα αντίστοιχα με αυτά που λαμβάνονται σε όλα τα μετρό και τα συγκοινωνιακά μέσα της Ευρώπης.

Συμπληρώνει πως, όλοι οι σταθμοί του δικτύου, τα Κέντρα Ελέγχου Λειτουργίας και οι λοιποί χώροι εργασίας- εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ καθαρίζονται επιμελώς από συνεργεία καθαρισμού με ειδικά καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα, ενώ δίνεται έμφαση για περισσότερο επιμελημένη καθαριότητα των σημείων με τα οποία έρχονται σε επαφή οι επιβάτες (κουπαστές, εκδοτικά και ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων κλπ.).

Οι συρμοί μετά το τέλος της βάρδιας και την απόσυρσή τους στα αμαξοστάσια καθαρίζονται κι απολυμαίνονται με νέφωση, με τη χρήση των προβλεπομένων εγκεκριμένων προϊόντων, ενώ δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα σημεία στήριξης των επιβατών (χειρολαβές, πόρτες, κάθετες μπάρες κλπ).