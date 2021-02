Κοινωνία

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Δύο νέα πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση (βίντεο)

Τι αναφέρει στο υπόμνημα που κατέθεσε, ο κατηγορούμενος ειδικός φρουρός.​

Την αθωότητά του για την παράβαση καθήκοντος και την υπόθαλψη προσπαθεί να αποδείξει ο ειδικός φρουρός, που κατηγορείται ότι αν και γνώριζε ότι τα δύο αδέρφια ξυλοκόπησαν τον σταθμάρχη της ΣΤΑΣΥ δεν το ανέφερε στην υπηρεσία του και προέτρεψε τη μητέρα τους να μην παραδοθούν.

Σε υπόμνημά του, που κατέθεσε ο δικηγόρος του, υποστηρίζει ότι η μητέρα συνομίλησε προγενέστερα με άλλα δύο άτομα και παρέθεσε μάλιστα τα σχετικά απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα.

«Άγνωστος: Μην τρελαίνεσαι, λοιπόν, ότι ξέρουνε. Τίποτα δεν ξέρουνε.

Μητέρα ανηλίκων: Μακάρι.

Άγνωστος: Ρε ‘συ, αν ξέρανε, δεν θα είχαν έρθει;

Μητέρα ανηλίκων: Τώρα, που σας το έκλεισα, πέρασε ένα από κάτω από το σπίτι, γιατί τώρα εμείς έχουμε κάμερα και βλέπουμε συνέχεια. Πέρασε ένας και έβγαλε μια φωτογραφία, έκατσε λίγο στο διπλανό σπίτι, ένα λεπτό, και μετά πήγε προς τα πάνω και τώρα έχει κάτσει σε ένα αμάξι.»

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο ειδικό φρουρό, εκείνοι προέτρεπαν τη μητέρα να μην παραδοθούν τα παιδιά της στις αρχές.

«Μητέρα ανηλίκων: Αυτό τώρα που γνωρίζω είναι ότι η φωτογραφία στο μετρό είναι θολή, αλλά δεν ξέρω με επεξεργασία στον κομπιούτερ, μήπως το βγάλουνε καθαρό.

Άγνωστος: Άκουσε. Αν μπορούσανε να τον είχανε κάνει και να ταυτοποιήσουνε, θα το είχανε κάνει. Το κατάλαβες τι σου λέω;

Μητέρα ανηλίκων: Ναι.

Άνωστος: Μην τρελαίνεσαι, δεν είναι τόσο εύκολο ακόμα και να το να βγάλουνε στη φόρα αυτό που λες εσύ. Καταλαβαίνεις τι λέω ή όχι;»

Οι δύο ανήλικοι έχουν παραδεχθεί ότι χτύπησαν τον σταθμάρχη, αλλά υποστήριζουν ότι πρώτα εκείνος είχε υβρίσει και βιαιοπραγήσει σε βάρος τους, κάτι που εκείνος αρνείται.

