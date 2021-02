Πολιτική

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Πτήση με F-16 Viper (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H “οχιά” του Αιγαίου ολοκλήρωσε τις δοκιμές και πετά στις ΗΠΑ για το τελικό στάδιο. Τι είπε ο Αμερικανός πιλότος στον ΑΝΤ1.​​