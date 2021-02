Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΕΟΔΥ: Τι έδειξαν τα rapid test την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα 39 μαζικών δειγματοληψιών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τρίτη, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 39 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 5.863 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 61 κρούσματα (1,04%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 416 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,44%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων-Πλατεία Σεπόλια

Πραγματοποιήθηκαν 664rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,30%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων-Πλατεία Κυψέλης

Πραγματοποιήθηκαν 498 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (2,41%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Χαϊδαρίου

Πραγματοποιήθηκαν 174 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,15%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων

Πραγματοποιήθηκαν 252 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,38%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης

Πραγματοποιήθηκαν 221 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Πλατεία Εύοσμου

Πραγματοποιήθηκαν 266 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,75%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Νεάπολης Συκεών

Πραγματοποιήθηκαν 299 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Περιοχή Μελιγού

Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Καρτσιώτη Άστρους

Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 109 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Δημαρχείο Κω

Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Κοινοτικό Γραφείο Ριόλου

Πραγματοποιήθηκαν 160 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,13%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Κοινοτικό Γραφείο Φαρραί

Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,38%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Δημαρχείο Δήμου Ερύμανθου

Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (9,78%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Λασιθίου: Άγιος Νικόλαος

Πραγματοποιήθηκαν 639 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,09%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι

Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Αρχαία Ολυμπία

Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Ν. Καύκασος

Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 253 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο

Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Νεράιδας

Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης

Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,57%). Αφορά σε άνδρα 72 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα

Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Αγ. Δημητρίου

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Δράμα

Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο

Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (6,90%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Αγίου Ηλία

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,82%). Αφορά σε γυναίκα 54 ετών.

ΠΕ Μαγνησίας: Κανάλια

Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Δερβένι

Πραγματοποιήθηκαν 158 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Νεμέα

Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ικαρίας: Ράχες

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (6,78%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Μαυροματίου

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Πλατεία Αγ. Νικάνορα

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου

Πραγματοποιήθηκαν 82 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Ναύπλιο

Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.