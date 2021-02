Πολιτική

Μπογδάνος: Εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του

Άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικούς μηχανισμούς στην είσοδο του σπιτιού του και στο ΙΧ του.

Θύμα διπλής εμπρηστικής επίθεσης έπεσε ο βουλευτής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικούς μηχανισμούς στην είσοδο του σπιτιού του, στην Κηφισιά, αλλά και στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο του βουλευτή καταγράφηκε ολοσχερώς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

«Οι τραμπούκοι εχθροί της φιλελεύθερης Δημοκρατίας για άλλη μια φορά έκρυψαν τα άνανδρα πρόσωπά τους πίσω από θρασύδειλες επιθέσεις. Όχι μόνον απέναντι στους αντιπάλους τους, αλλά απέναντι και στις οικογένειές μας. Δεν θα νικήσουν και δεν θα φοβίσουν. Ούτε αυτοί, αλλά ούτε και οι διαχρονικοί πολιτικοί υποστηρικτές τους», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

ΝΔ: Επιθέσεις τέτοιου είδους στρέφονται κατά της Δημοκρατίας

Ανακοίνωση καταδίκης των δραστών της επίθεσης κατά του βουλευτή Κωνσταντίνου Μπογδάνου, εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση επισημαίνεται:

«Οι υποστηρικτές των τρομοκρατών και του κατά συρροή δολοφόνου επιτίθενται διαρκώς στον κοινοβουλευτισμό. Σήμερα απείλησαν τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπογδάνου και της συζύγου του χτυπώντας με διπλό εκρηκτικό μηχανισμό το σπίτι και τα αυτοκίνητά τους. Το αυτοκίνητο του κ. Μπογδάνου καταστράφηκε ολοσχερώς και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα.

Επιθέσεις τέτοιου είδους, εναντίον μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου στρέφονται κατά της Δημοκρατίας και αναμένουμε την ομόθυμη καταδίκη της δολοφονικής επίθεσης από ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ας κάνουν κάποιοι, έστω και καθυστερημένα, ό,τι δεν έκαναν στις προηγούμενες κλιμακούμενες επιθέσεις κατά των στελεχών και των βουλευτών του κόμματός μας. H σιωπή αποθρασύνει τους εχθρούς της δημοκρατίας. Η οργανωμένη πολιτεία θα πράξει ό,τι χρειάζεται ώστε οι δράστες να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

«Η επίθεση στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ, κ. Μπογδάνου, είναι αυτονόητα καταδικαστέα», αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Την επίθεση καταδίκασε ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης: «Είναι αυτονόητη η καταδίκη της επίθεσης στο σπίτι του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Στη Δημοκρατία δεν χωράνε τέτοιες πρακτικές εκφοβισμου. Οι Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους.»