Πολιτική

Γεννηματά για Πανεπιστήμια: “Ναι” στη φύλαξη τους - “Όχι” στην αστυνομοκρατία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντισυνταγματική και αναποτελεσματική χαρακτήρισε την κυβερνητική επιλογή η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

«Το Κίνημα Αλλαγής λέει καθαρά. Ναι στη φύλαξη, όχι στην αστυνομοκρατία. Ναι στην αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Όχι στο δόγμα νόμος και τάξη», υπογράμμισε η Πρόεδρος του κόμματος, Φώφη Γεννηματά, ανοίγοντας την διαδικτυακή σχετική συζήτηση-εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής για το θέμα της ασφάλειας στα ΑΕΙ.

Η κ. Γεννηματά χαρακτήρισε πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, που είναι ταυτόχρονα αντισυνταγματική και αναποτελεσματική, την κυβερνητική επιλογή για αστυνομικό σώμα μέσα σε κάθε Πανεπιστήμιο υπό τις εντολές του Αρχηγού της Αστυνομίας ή του αρμόδιου Υπουργού.

Κατηγόρησε μάλιστα την Κυβέρνηση πως με την επιλογή της αυτή σκόπιμα διασπά το μέτωπο της πλειοψηφίας που θέλει φύλαξη των Πανεπιστημίων, αλλά όχι αυτού του τύπου. «Μετατρέπει το ερώτημα «φύλαξη ή ασυδοσία» στο «Αστυνομία ή όχι Αστυνομία». Επιτρέπει έτσι σε αυτούς που θέλουν τα Πανεπιστήμια να παραμείνουν “ξέφραγο αμπέλι” να “κρυφτούν” πίσω από το «όχι στην Αστυνομία». Ποιος κερδίζει τελικά από αυτή την αντιπαράθεση. Ποιος τρίβει τα χέρια του; Οι αρνητές της φύλαξης και το τεχνητό δίπολο ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε ως λύση την πρόταση νόμου που κατέθεσε η Κ.Ο του κόμματος την περασμένη Πέμπτη, η οποία προβλέπει:

Καθιερώνεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (ή κάρτα του εργαζόμενου) για την είσοδο και κίνηση των φοιτητών, διδακτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στο χώρο του Πανεπιστημίου. Ιδρύεται ειδική υπηρεσία φύλαξης με αυτοτελή οργανωτική δομή σε κάθε ΑΕΙ, που υπάγεται στον Πρύτανη και συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές. Όπως συμβαίνει στα περισσότερα Πανεπιστήμια του κόσμου. Όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή χώρα. Καθορίζονται οι στόχοι και τα μέσα, καθώς και οι διαδικασίες πρόσληψης των υπευθύνων της Υπηρεσίας και οι αρμοδιότητές της. Όπως και η ευθύνη τους για την ειδοποίηση των αστυνομικών Αρχών σε περίπτωση έκνομων ενεργειών. Περιγράφονται οι διαδικασίες αξιοκρατικής στελέχωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Φύλαξης. Όπως και η δυνατότητα του Πανεπιστημίου να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις με φορείς (εταιρείες) του ιδιωτικού τομέα. Οι οποίες κατά την άσκηση του έργου τους εποπτεύονται και ελέγχονται. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός με επιπλέον χρηματοδότηση, καλύπτει το κόστος των δαπανών για τη φύλαξη των ΑΕΙ.

Επίσης περιέγραψε τις βασικές αρχές της πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής συνολικά για την αναβάθμιση των ΑΕΙ.